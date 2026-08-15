ETV Bharat / sports

ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ!!

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು.

ಭಾರತ ತಂಡ
ಭಾರತ ತಂಡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2026 at 1:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನವಾಗಿದ್ದು ಭಾರತ ತನ್ನ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಇಂದು ತನ್ನ 600ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ.

ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಗಾಲೆ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗಡೆ ಭಾರತೀಯ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಭಾರತದ 600ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಇಂದು ತನ್ನ 600ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಕೇವಲ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿವೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಮೊದಲ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 883 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಭಾರತ 600 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ನಂತರ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಇದುವರೆಗೆ 596 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ತಂಡವು ತನ್ನ 600 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 487 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​: ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ 46 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 22 ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು, 17 ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 22 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 13 ಸೋಲು ಮತ್ತು 9 ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡಗಳು

ಭಾರತ: ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (ಕೀಪರ್), ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್, ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ: ಲಹಿರು ಉದಾರ, ನಿಶಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೊ, ದಿನೇಶ್ ಚಾಂಡಿಮಲ್, ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್, ಧನಂಜಯ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ (ನಾಯಕ), ಸೋನಾಲ್ ದಿನುಶಾ, ನಿರೋಶನ್ ಡಿಕ್ವೆಲ್ಲಾ (ಕುಸ್ತಿಪಟು), ಕೇಶರ್ ನುವಾಂತ, ಪ್ರಭಾತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ, ಲಹಿರು ಕುಮಾರ, ಅಸಿತ ಫೆರ್ನಾಂಡೊ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಗಸ್ಟ್​ 15 ರಂದು ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದದ್ದು - ಸೋತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY
80TH INDEPENDENCE DAY
TEAM INDIA FLAG HOISTING
IND VS SL TEST CRICKET
TEAM INDIA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.