ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ-20 ಸರಣಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಶುಭಸುದ್ಧಿ
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 2, 2025 at 11:57 AM IST|
Updated : December 2, 2025 at 2:40 PM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ವೇಳೆ ಕತ್ತುಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನೂ ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತಿಂಗಳ 9 ರಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಫಾರಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸುದ್ಧಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಕತ್ತು ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಇದೀಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ (ಸಿಒಇ)ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಲು ಫಿಟ್ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಗಿಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ಟಿ20ಐ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟಿ20ಐ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಗಿಲ್ ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ವರೆಗೆ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 28.77 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 259 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಘಟನೆ ವಿವರ?: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ರನ್ಗಳಿಸಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಮೈದಾನ ತೊರೆದಿದ್ದರು.
ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೈದಾನ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಸೈಮನ್ ಹಾರ್ಮರ್ ಎಸೆದ 35ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ಗಿಲ್ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಈ ಶಾಟ್ ಆಡುವಾಗ, ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸೆಳೆತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದವು. ಆಗ ಗಿಲ್ ನೋವಿನಿಂದ ಒದ್ದಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಫಿಸಿಯೋಗಳು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಮೈದಾನದಿಂದ ಕರೆದೊಯ್ಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯ್ತು.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಗಿಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಕೇವಲ 10 ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 30 ರನ್ಗಳಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಿಲ್ಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಈ ಸರಣಿಯವರೆಗೆ ಗಿಲ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಮೋರ್ನೆ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಇದು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ನೋವಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ರಾಹುಲ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಗಿಲ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಏಕದಿನ ತಂಡವನ್ನು ನಾಯಕನಾಗಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 17 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ನಾಳೆ ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.
