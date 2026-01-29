ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬಯಲು! ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್!
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 50 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
Team India Weakness: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಸದ್ಯ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಾ 5 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರಣಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದೇ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಕನಸು ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಬುಧವಾರದಂದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ ACV-VDCA ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ತಲೆಕೆಳಗಾದವು. ಭಾರತ 50 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.
ಕಿವೀಸ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎದುರು ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ಡೆವೋನ್ ಕಾನ್ವೆ (44) ಮತ್ತು ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ (62) ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಇಬ್ಬರು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 100 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕುವ ಸೂಚಿನೆ ನೀಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಕಾನ್ವೆ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ (24), ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ (39) ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನುಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 215 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.
ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ: ಇನ್ನು ಈ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಘರ್ಜಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಯ್ತು. ಅವರು ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 24 ರನ್ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತ ಪತನ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ (39), ಶಿವಂ ದುಬೆ (65), ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ (10) ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ 165 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು.
ದುಬೆ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ: ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಶಿವಂ ದುಬೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ ದುಬೆ ಕೇವಲ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ದುಬೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ 65 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಯ್ಯಲೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ದುಬೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡದೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ನಾನ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬೌಲರ್ ಕೈಗೆ ತಾಕಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ತಾಕಿತು. ಈ ವೇಳೆ ರನ್ಗಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ ತೊರೆದಿದ್ದ ದುಬೆ ರನೌಟ್ ಆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ವಿಕ್ನೇಸ್ ಬಯಲು: ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಕ್ನೇಸ್ ಇತರೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿದೆ. ಹೌದು ಟಿ20ಐ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೆ 210+ ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಭೇದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 118 ಬಾರಿ ಚೇಸಿಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 80 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 34 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಣದೆ ರದ್ದುಗೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಮ್ಮೆಯೂ 210+ ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ 210ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ಗಳಿಸಿದರೇ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಚೇಸ್ 209 ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಸರಣಿಯ 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿತ್ತು.
