ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ವೀಕ್ನೆಸ್​ ಬಯಲು! ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್​ ಪಾಯಿಂಟ್!

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 50 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವೀಕ್ನೆಸ್​ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ 4ನೇ ಟಿ20
ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ 4ನೇ ಟಿ20
Published : January 29, 2026 at 10:34 AM IST

Team India Weakness: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳು ಸದ್ಯ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಾ 5 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರಣಿ ಕ್ಲೀನ್​ ಸ್ವೀಪ್​ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದೇ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಕನಸು ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್​ ಪಡೆ ವಿರುದ್ಧ​ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ವೀಕ್ನೆಸ್​ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಬುಧವಾರದಂದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ ACV-VDCA ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ ಕಿವೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ತಲೆಕೆಳಗಾದವು. ಭಾರತ 50 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.

ಕಿವೀಸ್​ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎದುರು ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳಾದ ಡೆವೋನ್ ಕಾನ್ವೆ (44) ಮತ್ತು ಟಿಮ್​ ಸೀಫರ್ಟ್​ (62) ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಇಬ್ಬರು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ 100 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದ ಬೃಹತ್​ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕುವ ಸೂಚಿನೆ ನೀಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್​ ಕಾನ್ವೆ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲೆನ್​ ಫಿಲಿಪ್​ (24), ಡ್ಯಾರಿಲ್​ ಮಿಚೆಲ್​ (39) ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನುಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಿವೀಸ್​ ಪಡೆ 7 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 215 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.

ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ವೈಫಲ್ಯ​: ಇನ್ನು ಈ ಬೃಹತ್​ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಘರ್ಜಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟ್​ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಯ್ತು. ಅವರು ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಡಕೌಟ್​ ಆಗಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್​ ಆಗಿದ್ದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 24 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತ ಪತನ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​ (39), ಶಿವಂ ದುಬೆ (65), ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ (10) ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್​ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ 165 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು.

ದುಬೆ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ: ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಶಿವಂ ದುಬೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾಟ್​ ಬೀಸಿದ ದುಬೆ ಕೇವಲ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್​ ಬೌಲರ್​ಗಳು ದುಬೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಲು ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸಿ 65 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಯ್ಯಲೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ದುಬೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಾಥ್​ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡದೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ನಾನ್​ ಎಂಡ್​ ಸ್ಟ್ರೈಕ್​ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹರ್ಷಿತ್​ ರಾಣ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬೌಲರ್​ ಕೈಗೆ ತಾಕಿ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ ತಾಕಿತು. ಈ ವೇಳೆ ರನ್​ಗಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್​ ತೊರೆದಿದ್ದ ದುಬೆ ರನೌಟ್​ ಆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ವಿಕ್ನೇಸ್​ ಬಯಲು: ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ವೀಕ್ನೆಸ್​ ಒಂದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಕ್ನೇಸ್​ ಇತರೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಸ್​ ಪಾಯಿಂಟ್​ ಆಗಲಿದೆ. ಹೌದು ಟಿ20ಐ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೆ 210+ ರನ್​ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಭೇದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ 118 ಬಾರಿ ಚೇಸಿಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 80 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 34 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಣದೆ ರದ್ದುಗೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚೇಸಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಮ್ಮೆಯೂ 210+ ರನ್​ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ 210ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್​ಗಳಿಸಿದರೇ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್​ ಚೇಸ್​ 209 ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಸರಣಿಯ 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿತ್ತು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

