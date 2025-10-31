ಜೆಮಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು
ರೋಮಾಂಚಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರ ತಂಡವು ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025ರ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
By PTI
Published : October 31, 2025 at 7:55 AM IST
ನವಿ ಮುಂಬೈ: ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಹಾಗೂ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್(88) ಅವರ ಸಮಯೋಚಿತ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ 7 ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಡಾ.ಡಿ.ವೈ.ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೂರ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆಸೀಸ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ 339 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ನೀಡಿತು. ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಕೇವಲ 10 ರನ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಇವರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಉತ್ತಮ ಆಟದ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಅನುಭವಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಕೂಡ 24 ರನ್ಗೆ ಔಟಾದರು.
ಜೆಮಿಮಾ - ಕೌರ್ ಜೊತೆಯಾಟ: ಆದರೆ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಗೂ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದಿಟ್ಟ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತೋರಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವಾಡಿದ ಈ ಜೋಡಿ, ಬಳಿಕ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 167 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 88 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 89 ರನ್ (10 ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್) ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಕೌರ್ ಔಟಾದರು. ಆದರೂ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಅಜೇಯ ಆಟವಾಡಿದ ಜೆಮಿಮಾ 134 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 127* ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಜಯದ ರೂವಾರಿಯಾದರು.
ನಾಯಕಿಯ ವಿಕೆಟ್ ಪತನದ ಬಳಿಕ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ 17 ಬಾಲ್ಗೆ 24 ಹಾಗೂ ರಿಚಾ ಘೋಸ್ 16 ಬಾಲ್ಗೆ 26 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡದ ಜಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸಿದರು. ಅಮನ್ಜೋತ್ ಕೌರ್ 8 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 48.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 341 ರನ್ ಪೇರಿಸಿದ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ತಂಡವು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಓಡಿಬಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದಬಾಷ್ಪ ಹರಿಯಿತು.
ಆಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆಸೀಸ್ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಫೋಬೆ ಲಿಚ್ಫೀಲ್ಡ್ (119 ರನ್, 93 ಬಾಲ್) ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅನುಭವಿ ಎಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ (77) ಮತ್ತು ಆಶ್ಲೀ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ (63) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾದರು. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. 49.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ339 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಶ್ರೀ ಚರಣಿ 49ಕ್ಕೆ 2 ಹಾಗೂ ದೀಪ್ತಿ 73ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಅಜೇಯ ಆಟವಾಡಿದ ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಭಾರತ ತಂಡವು ಭಾನುವಾರ (ನ.2) ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಸಹ ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಾ.ಡಿ.ವೈ.ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯಲಿದೆ.
