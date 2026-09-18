ಮೊದಲ 16ಕ್ಕೆ 52, ಇನ್ನು 14 ಬಾಲ್ಗೆ 48 ರನ್: 30 ಬಾಲ್ಗೆ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ! ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಅಫ್ಘಾನ್ ಧೂಳಿಪಟ
Abhishek 30 Ball Century: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 127 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
Published : September 18, 2026 at 8:20 AM IST
Abhishek 30 Ball Century: ತಿರುಗೇಟಿಲ್ಲದ ಆಧಿಪತ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಸೇನೆ ಮೂರನೇ T20ಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ 3-0 ಯಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಭಾರತದ ಹೀರೋ. ಸರಣಿಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅಫ್ಘಾನ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ ಈ ಆಟಗಾರ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಸಿಕ್ಸ್, ಫೋರ್ಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಕೇವಲ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಂತಹ ಮೊತ್ತ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನ್ ತಂಡ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸೋಲನ್ನಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 127 ರನ್ ಜಯ: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ T20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (108; 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9x4, 11x6) ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 127 ರನ್ ಅಂತರದಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡ ಗೆದ್ದಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (50; 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2x4, 4x6) ಮಿಂಚಿದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಭಾರತ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 221 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕೈಚೆಲ್ಲಿತು. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ (3/25), ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ (3/26), ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (2/9) ದಾಳಿಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 14.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 94 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದು ಬಿತ್ತು.
ಭಾರೀ ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದಿತು. ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗುರ್ಬಾಜ್ (15), ಅಟಲ್ (1) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಷರ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ಅಫ್ಘಾನ್ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ರಸೂಲಿ (1) ಅವರನ್ನು ಬುಮ್ರಾ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜದ್ರಾನ್ ಅವರನ್ನು ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 47 ರನ್ಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಅಫ್ಘಾನ್. ಬಳಿಕ ನಿತೀಶ್, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿ ಅಫ್ಘಾನ್ ಪತನ ವೇಗಗೊಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ 6 ವಿಕೆಟ್ ಇವರ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿತು.
ಮೊದಲ 10 ಓವರ್ ಅಬ್ಬರ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 221 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನೇ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಆದರೆ ಆರಂಭದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿನಾಶದಿಂದ ಮೊದಲ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ಪ್ರವಾಹ ಹರಿಸಿದ ಭಾರತ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೇಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅಫ್ಘಾನ್ ತಂಡ ತತ್ತರಿಸಿತು. ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಕೇವಲ 59 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 142 ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಿ ಸಂಚಲನ ಆರಂಭ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಭಿಷೇಕ್. ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದರು. ಓಪನರ್ಗಳ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಭಾರತ ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ 50 ರನ್ ಪೂರೈಸಿತು. 6 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ 100ರ ಗಡಿ ತಲುಪಿತು.
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೇಗ ಕುಸಿತ: ಆದರೆ 10ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಔಟ್ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಜೊತೆಯಾಟ ಮುರಿಯಿತು. ನಂತರ ರನ್ ವೇಗ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ತಿಲಕ್ (2) ರನೌಟ್ ಆದರೆ 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 14ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ನಂತರದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ (29; 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2x6) ಒಬ್ಬರೇ ಮಿಂಚಿದರು. ಭಾರತ ಕೊನೆಯ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 79 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿತು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಅಭಿಷೇಕ್ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕವೇ ಭಾರತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಹೈಲೈಟ್. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದಕ್ಕೆ ಅಫ್ಘಾನ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಓಪನರ್. ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಲೈವ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಥವಾ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಎನ್ನಿಸುವಂತೆ ಸಾಗಿತು ಅವರ ಆಟ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಾಡಿದ 108 ರನ್ಗಳಲ್ಲಿ 102 ಫೋರ್, ಸಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕವೇ ಬಂದವು ಎಂದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
ಓವರ್ ಬೈ ಓವರ್ ಅಬ್ಬರ: ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸ್, ಫೋರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಅಭಿ ಫಾರೂಖಿಯನ್ನು ಸತತ 6, 6, 6, 4 ರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದರು. ನಬಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ 6, 4, 6 ಬಾರಿಸಿದ ಅವರು ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಆಗ ಶತಕ ತಲುಪಲು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ 14 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಅರ್ಧಶತಕದ ನಂತರವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಟ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಹಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ರಶೀದ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ 4, 4, 6 ಬಾರಿಸಿದ ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮುಜೀಬ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಸೆಂಚುರಿ ನಂತರ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಅಭಿಷೇಕ್ ಔಟ್ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ರನ್ನಿನ ಮಳೆ ನಿಂತಂತಾಯಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ T20 ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೇ ಶತಕ.
30 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಶತಕ, 3 ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್: ಶತಕಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಡಿದ ಎಸೆತಗಳು 30. T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಶಾಶ್ವತ ಸದಸ್ಯ ದೇಶದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಅವರು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಕಿವೀಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ), ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ (ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ) ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಮುರಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ರೋಹಿತ್ (35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ) ಅವರನ್ನು ಮೀರಿ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿಯೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಿಂತರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ T20 ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೇ ವೇಗದ ಸೆಂಚುರಿ. ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ (ಸೈಪ್ರಸ್ ವಿರುದ್ಧ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ) ಎಸ್ಟೋನಿಯಾದ ಸಾಹಿಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಟರ್ಕಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಫಹಾದ್ (ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
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