ETV Bharat / sports

WPL 2026 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ; ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ?

ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 29, 2025 at 1:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

WPL 2026: ಭಾರತೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಇಂದು ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್ ​(WPL) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಐದು ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಹಾ ಟೂರ್ನಿಯೂ ಜನವರಿ 9 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 5ರ ಫೈನಲ್​ನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ WPL ನವಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ವಡೋದರಾ ಎರಡು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಲೀಗ್‌ನ ಮೊದಲ ಹಂತವು ಜನವರಿ 9 ರಿಂದ ಜನವರಿ 17ರವರೆಗೆ ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತವು ಜನವರಿ 19 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರವರೆಗೆ ವಡೋದರಾ (ಬರೋಡಾ)ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಕೂಡ ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) ಮತ್ತು 2024ರ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾವಗಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಲೀಗ್ ಹಂತ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ರಂದು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಟೇಬಲ್ ಟಾಪರ್ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಹೆಡರ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸೇರಿವೆ.

ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು
ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು (AFP)

ಹೇಗಿತ್ತು ಹರಾಜು?: ಗುರುವಾರದಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 277 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಅದೃಷ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ 194 ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು 83 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 67 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಂಡಗಳು ಖರೀದಿಸಿವೆ, ಅವರಲ್ಲಿ 23 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಈ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹40.8 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿವೆ.

ಹಿಂದಿನ ಋತುವಿನ ವಿಜೇತರು: ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ನ 3 ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮೊದ ಆವೃತ್ತಿ 2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, 2024ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. 2025ರ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.​ ಇದೀಗ 2026ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (AFP)

WPL 2026ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

  • ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು (ನವಿ ಮುಂಬೈ)

ಜನವರಿ 9: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ಜನವರಿ 10: ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ vs. ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್

ಜನವರಿ 10: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್

ಜನವರಿ 11: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs. ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್

ಜನವರಿ 12: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs. ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್

ಜನವರಿ 13: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs. ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್

ಜನವರಿ 14: ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ vs ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್

ಜನವರಿ 15: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs. ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್

ಜನವರಿ 16: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್

ಜನವರಿ 17: ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್

ಜನವರಿ 17: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು (ವಡೋದರಾ)

ಜನವರಿ 19: ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ಜನವರಿ 20: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್

ಜನವರಿ 22: ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs. ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್

ಜನವರಿ 24: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್

ಜನವರಿ 26: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್

ಜನವರಿ 27: ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್

ಜನವರಿ 29: ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ಜನವರಿ 30: ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್

ಫೆಬ್ರವರಿ 1: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs. ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್

WPL 2026 ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು

ಫೆಬ್ರವರಿ 3: ಎಲಿಮಿನೇಟರ್

ಫೆಬ್ರವರಿ 5: ಫೈನಲ್​

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ ಚುನಾವಣೆ: ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ನಾಮಪತ್ರ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿ - ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ

TAGGED:

WPL 2026 RCB MATCHES
TATA WOMENS PREMIER LEAGUE
WPL 2026 SCHEDULE
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​
WPL 2026 SCHEDULE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.