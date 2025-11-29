WPL 2026 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ; ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ?
ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
WPL 2026: ಭಾರತೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಇಂದು ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಐದು ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಹಾ ಟೂರ್ನಿಯೂ ಜನವರಿ 9 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 5ರ ಫೈನಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ WPL ನವಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ವಡೋದರಾ ಎರಡು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಲೀಗ್ನ ಮೊದಲ ಹಂತವು ಜನವರಿ 9 ರಿಂದ ಜನವರಿ 17ರವರೆಗೆ ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತವು ಜನವರಿ 19 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರವರೆಗೆ ವಡೋದರಾ (ಬರೋಡಾ)ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಕೂಡ ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) ಮತ್ತು 2024ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾವಗಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಲೀಗ್ ಹಂತ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ರಂದು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಟೇಬಲ್ ಟಾಪರ್ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಹೆಡರ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸೇರಿವೆ.
ಹೇಗಿತ್ತು ಹರಾಜು?: ಗುರುವಾರದಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 277 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಅದೃಷ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ 194 ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು 83 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 67 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಂಡಗಳು ಖರೀದಿಸಿವೆ, ಅವರಲ್ಲಿ 23 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಈ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹40.8 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿವೆ.
ಹಿಂದಿನ ಋತುವಿನ ವಿಜೇತರು: ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 3 ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮೊದ ಆವೃತ್ತಿ 2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, 2024ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. 2025ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ 2026ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
WPL 2026ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
- ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು (ನವಿ ಮುಂಬೈ)
ಜನವರಿ 9: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಜನವರಿ 10: ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ vs. ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್
ಜನವರಿ 10: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್
ಜನವರಿ 11: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs. ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್
ಜನವರಿ 12: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs. ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್
ಜನವರಿ 13: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs. ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್
ಜನವರಿ 14: ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ vs ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್
ಜನವರಿ 15: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs. ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್
ಜನವರಿ 16: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್
ಜನವರಿ 17: ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್
ಜನವರಿ 17: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು (ವಡೋದರಾ)
ಜನವರಿ 19: ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಜನವರಿ 20: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್
ಜನವರಿ 22: ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs. ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್
ಜನವರಿ 24: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್
ಜನವರಿ 26: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್
ಜನವರಿ 27: ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್
ಜನವರಿ 29: ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಜನವರಿ 30: ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್
ಫೆಬ್ರವರಿ 1: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs. ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್
WPL 2026 ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು
ಫೆಬ್ರವರಿ 3: ಎಲಿಮಿನೇಟರ್
ಫೆಬ್ರವರಿ 5: ಫೈನಲ್
