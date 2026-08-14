ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪ್ಲೇಯರ್!!
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ತಂಜಿದ್ ಹಸನ್ ತಮೀಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 14, 2026 at 1:05 PM IST
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ತಂಜಿದ್ ಹಸನ್ ತಮೀಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ತಮಿಮ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ ದಾಖಲೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಹಸನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು 2003ರಲ್ಲಿ 76 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. 23 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಂಜಿದ್ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 25 ವರ್ಷದ ತಮೀಮ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಅಲ್ಲದೇ ತಂಜಿದ್ ಹಸನ್ ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶತಕ ಇದಾಗಿದೆ.
Tanzid Hasan has the first Test century of his career! 👏#MilestoneMoment | @NRMAInsurance | #AUSvBAN pic.twitter.com/lXkIJrXHAO— cricket.com.au (@cricketcomau) August 14, 2026
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅವರು 188 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿತ್ತು. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ. 2006 ರಲ್ಲಿ, ಶಹರಿಯಾರ್ ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ನಂತರ ತಮೀಮ್ ಹಸನ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 101 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಅನುಭವಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ನಾಥನ್ ಲಿಯಾನ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ತಮೀಮ್ 197 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 101 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಡರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಹ್ಮದುಲ್ ಹಸನ್ ಜಾಯ್ ಅವರ 137 ರನ್ಗಳ ನಂತರ ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ತವರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಶತಕವಾಗಿದೆ.
Tanzid Hasan has been a revelation for Bangladesh 👀 #AUSvBAN pic.twitter.com/6LF1z9PQYb— cricket.com.au (@cricketcomau) August 14, 2026
ದೊಡ್ಡ ಮುನ್ನಡೆಯತ್ತ ಬಾಂಗ್ಲಾ: ಡಾರ್ವಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 198 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಬಾಂಗ್ಲಾ 101.3 ಓವರ್ ವೇಳೆಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 340 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದು 142 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಸನ್ ಮಹಮುದ್ (13), ಮೆಹದಿ ಹಸನ್ (21) ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2003ರ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
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