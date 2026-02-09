ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್; ZIM vs OMAN, SA vs CAN ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯ, ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್, ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಹಿತಿ
ಇಂದು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 3 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಓಮನ್ vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ vs ಕೆನಡಾ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : February 9, 2026 at 11:35 AM IST
ZIM vs OMAN Match: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಎಂಟನೇ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಓಮನ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಕೊಲಂಬೊದ ಸಿಂಹಳೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ (ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ) ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಟಾಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಟೂರ್ನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಓಮನ್ 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಓಮನ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಓಮನ್ ತಂಡವು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ತಂಡವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ತಂಡದ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 12ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಓಮನ್ 20ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ ಮೊದಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರೂ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 29 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತ್ತು.
ಬ್ರಿಯಾನ್ ಬೆನೆಟ್ 2024 ರಿಂದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 49 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1,568 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ನ್ಗರಾವ 51 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಅಗ್ರ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಜತಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಓಮನ್ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ಜತಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ 2024 ರಿಂದ ಓಮನ್ ಪರ 527 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ 69 ಆಗಿದ್ದು, ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕಿಬ್ ಇಲ್ಯಾಸ್ 30 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ಅಗ್ರ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಚ್ ವರದಿ: ಸಿಂಹಳೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ (SSC) ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಚ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕಾಣುವುದು ಅಪರೂಪ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ತಂಡವು 150 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಡುವಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೀಡಿದ 148 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳು - ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ: ಬ್ರಿಯಾನ್ ಬೆನೆಟ್, ತಡಿವಾನಾಶೆ ಮರುಮಣಿ, ಬ್ರೆಂಡನ್ ಟೇಲರ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ (ನಾಯಕ), ರಿಯಾನ್ ಬರ್ಲ್, ಟೋನಿ ಮುನ್ಯೊಂಗಾ, ತಶಿಂಗಾ ಮುಸೆಕಿವಾ, ಬ್ರಾಡ್ ಇವಾನ್ಸ್, ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಮಸಕಡ್ಜಾ, ಟಿನೊಟೆಂಡಾ ಮಾಫೋಸಾ ಮತ್ತು ರಿಚರ್ಡ್ ನಾಗರವಾ.
ಓಮನ್: ಜತೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ (ನಾಯಕ), ಅಮೀರ್ ಕಲೀಂ, ಹಮ್ಮದ್ ಮಿರ್ಜಾ, ಕರಣ್ ಸೋನಾವಾಲೆ, ವಾಸಿಂ ಅಲಿ, ವಿನಾಯಕ್ ಶುಕ್ಲಾ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಜಿತೇನ್ ರಾಮನಂದಿ, ನದೀಮ್ ಖಾನ್, ಶಾ ಫೈಸಲ್, ಶಕೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಜೇ ಒಡೆದಾರ.
ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ
SA vs CAN Match: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯವು ಸಂಜೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಟಾಸ್ ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ತಂಡಗಳು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. 2003ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೆನಡಾವನ್ನು 118 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಇದಲ್ಲದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ 30 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋತರೆ, ಕೆನಡಾ, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾದ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಮತ್ತು ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ತಂಡವು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್ರಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.
ಪಿಚ್ ವರದಿ: ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪಿಚ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಬಾರಿ, ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 220 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಐದು ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಚೇಸಿಂಗ್ ತಂಡ ಮೂರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: ಏಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ (ನಾಯಕ), ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ರಿಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೂವಿಸ್, ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್, ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್, ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್, ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್, ಅನ್ರಿಚ್ ನಾರ್ಟ್ಜೆ, ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಮತ್ತು ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್.
ಕೆನಡಾ: ಯುವರಾಜ್ ಸಮ್ರಾ, ದಿಲ್ಪ್ರೀತ್ ಬಜ್ವಾ (ನಾಯಕ), ನವನೀತ್ ಧಲಿವಾಲ್, ನಿಕೋಲಸ್ ಕಿರ್ಟನ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಮೊವ್ವಾ (ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್), ದಿಲ್ಲನ್ ಹೇಲಿಗರ್, ಹರ್ಷ್ ಠಾಕರ್, ಶಿವಂ ಶರ್ಮಾ, ಜಸ್ಕರನ್ ಸಿಂಗ್, ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಜಾಫರ್ ಮತ್ತು ಕಲೀಂ ಸನಾ.
ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಹಿತಿ: ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಇರಲಿದೆ.
