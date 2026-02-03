ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯ; ಮೊದಲ ದಿನ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳಿವು
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವು.
Published : February 3, 2026 at 1:20 PM IST
T20 World Cup 2026: ಫೆ.7 ರಿಂದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ (ನಿನ್ನೆ) ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಒಟ್ಟು 3 ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ಈ 3 ಪಂದ್ಯಗಳು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಎ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಿತು. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಮಾತ್ರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮೊದಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯವು ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 61 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬದಲಿಗೆ ಟೂರ್ನಿ ಆಡಲು ಬಂದಿರುವ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಫ್ಘಾನ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 184 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ದರ್ವಿಶ್ ರಸೂಲಿ 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 84 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜದ್ರಾನ್ 36 ರನ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ 34 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ತಂಡವು 123 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪರ, ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಉಮರ್ಜೈ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೇ, ಜಿಯಾರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಶರೀಫಿ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು.
ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ: ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಎ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಎ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 238 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಯುಎಸ್ಎ ತಂಡವು 200 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ 38 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಎ ಪರ ನಾರಾಯಣ್ ಜಗದೀಶನ್ 55 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 104 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಬಡೋನಿ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 60 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ: ದಿನದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಚೆನ್ನೈನ ಎಂ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಇಟಲಿ ತಂಡವು 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 156 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಕೆನಡಾ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 146 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 10 ರನ್ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿತು. ಇಟಲಿ ಪರ ಜೆಜೆ ಸ್ಮಿಟ್ಸ್ ಗರಿಷ್ಠ 49 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಹ್ಯಾರಿ ಮಾನೆಟ್ಟಿ 33 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೆನಡಾ ಪರ ನಾಯಕ ದಿಲ್ಪ್ರೀತ್ ಬಾಜ್ವಾ 37 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಸಮ್ರಾ ಮತ್ತು ನಿಕೋಲಸ್ ಕಿರ್ಟನ್ ತಲಾ 33 ರನ್ ಕೆಲೆಹಾಕಿದರು.
