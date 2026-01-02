ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿಂದ FIFA ವರ್ಲ್ಡ್ಕಪ್ ವರೆಗೆ! ಈ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಿವು
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿಂದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವರೆಗೆ ಈವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
2025ನೇ ವರ್ಷ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದವು. 2025ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಇದೀಗ 2026ರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ನಡಯಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿಗಳು ಯಾವವು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಐಸಿಸಿ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್: 2026ರ ವರ್ಷವು ಐಸಿಸಿ ಅಂಡರ್-19 ಪುರುಷರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಜನವರಿ 15 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರವರೆಗೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 8 ರವರೆಗೆ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, 20 ತಂಡಗಳು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್: ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೂಡ 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜೂನ್ 11 ರಿಂದ ಜುಲೈ 19 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟು 48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ.
ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್: 16ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇದೇ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಐಪಿಎಲ್: ಈವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಆಗಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಂದಿನಂತೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿರುವ 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಚಳಿಗಾಲದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ರವರೆಗೆ ಇಟಲಿಯ ಮಿಲನ್ನ ಕೊರ್ಟಿನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ವಿಂಬಲ್ಡನ್ (ಟೆನಿಸ್): ಜಾಗತಿಕ ಟೆನಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಅನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಜೂನ್ 29 ರಿಂದ ಜುಲೈ 12 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ (ಟೆನಿಸ್): ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
UEFA ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಮೇ 30, 2026 ರಂದು ಹಂಗೇರಿಯ ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೂಡ ಜೂನ್-ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್: ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಮಾರ್ಚ್ 6 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 15, 2026 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವು ಈವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರು ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಾಗಿವೆ.
