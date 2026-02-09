ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಇಟಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ!
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
Published : February 9, 2026 at 10:36 AM IST
T20 World Cup: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿಂದು ಮೊದಲ ಮತ್ತು 7ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ, ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇಟಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ನೇಪಾಳ ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇಟಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಟಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ತಂಡವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ (ಬಿಬಿಎಲ್)ನಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಸಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ನಾಯಕ ರಿಚೀ ಬೆರಿಂಗ್ಟನ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Day three of the #T20WorldCup looks set to be another fun one 👏— ICC (@ICC) February 9, 2026
How to watch 👉 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/a6sGQbAhrn
ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ: ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಲಾ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 12 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಮೊಸ್ಕಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಜೆ ಸ್ಮಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಟಲಿಯ ಆಂಥೋನಿ ಮೊಸ್ಕಾ ಮತ್ತು ಜಸ್ಟಿನ್ ಮೊಸ್ಕಾ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂಥೋನಿ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ 18 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 122.82 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 479 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಜೆಜೆ ಸ್ಮಟ್ಸ್, ಈ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಟಿ20 ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ದಶಕದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಡರ್ಬಿಶೈರ್ಗಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವಿ ವೇಯ್ನ್ ಮ್ಯಾಡ್ಸೆನ್ ಈ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿ ಮಾನೆಂಟಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದ್ದು, 21 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6.41ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 34 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ: ನಾಯಕ ರಿಚೀ ಬೆರಿಂಗ್ಟನ್ ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದು, 103 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 131.25 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 2377 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು 10 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಜಾರ್ಜ್ ಮುನ್ಸೆ ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ ಜೋನ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕ್ ವ್ಯಾಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದು, 78 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 89 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ, ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಕರಿ ಮತ್ತು ಸಫ್ಯಾನ್ ಷರೀಫ್ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು.
ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಪಿಚ್ ವರದಿ: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಸ್ವರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಔಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ 168, ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 180+ ಸ್ಕೋರ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದಿನದ ಆಟವಾದ್ದರಿಂದ, ಇಬ್ಬನಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪಿಚ್ ನಿಧಾನಗತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳು - ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್: ಜಾರ್ಜ್ ಮುನ್ಸೆ, ಮೈಕೆಲ್ ಜೋನ್ಸ್, ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕ್ಮುಲ್ಲನ್, ರಿಚಿ ಬೆರಿಂಗ್ಟನ್ (ನಾಯಕ), ಟಾಮ್ ಬ್ರೂಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕ್ರಾಸ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಮೈಕೆಲ್ ಲಿಸ್ಕ್, ಮಾರ್ಕ್ ವ್ಯಾಟ್, ಆಲಿವರ್ ಡೇವಿಡ್ಸನ್, ಸಫ್ಯಾನ್ ಷರೀಫ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಿ.
ಇಟಲಿ: ಆಂಥೋನಿ ಮೊಸ್ಕಾ, ಜಸ್ಟಿನ್ ಮೊಸ್ಕಾ, ಮಾರ್ಕಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೊಪಿಯಾನೊ, ಜೆಜೆ ಸ್ಮಟ್ಸ್, ವೇಯ್ನ್ ಮ್ಯಾಡ್ಸೆನ್ (ನಾಯಕ), ಜಿಯಾನ್ ಪಿಯೆರೊ ಮಿಡ್ಡೆ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಗ್ರಾಂಟ್ ಸ್ಟೀವರ್ಟ್, ಹ್ಯಾರಿ ಮಾನೆಂಟಿ, ಬೆಂಜಮಿನ್ ಮಾನೆಂಟಿ, ಥಾಮಸ್ ಡ್ರೆಕಾ ಮತ್ತು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಲಂಕಾ ಪಡೆ; ತೀಕ್ಷಣ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮಿಸ್!