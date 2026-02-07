ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಕುಸಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಆಸರೆ; ಯುಎಸ್ಎಗೆ 162 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 161 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.
Published : February 7, 2026 at 9:01 PM IST
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆ ಹಾಕಲಿದೆ ಎಂದೇ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಭಾರತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 161 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.
ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಬಳಿಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 37 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸುಧಾರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ 20 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದ ಇಶಾನ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (25), ಶಿವಂ ದುಬೆ ಡಕೌಟ್, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ (6), ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (5), ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (14) ಒಬ್ಬರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 77 ರನ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ತಂಡವನ್ನು 160ರ ಗಡಿ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು.
ಮಿಂಚಿದ ಸೂರ್ಯ: ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಜೇಯವಾಗಿ 83 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು. ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ 30 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಟಿ20ಐ ನಾಯಕನಾಗಿ 1000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಯುಎಸ್ಎ ಪರ ಶ್ಯಾಡ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ ಶಾಲ್ಕ್ವಿಕ್ 4 ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿ 25 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ಹರ್ಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು. ಉಳಿದಂತೆ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮಹ್ಸಿನ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.