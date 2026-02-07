ETV Bharat / sports

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​: ಕುಸಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಆಸರೆ; ಯುಎಸ್​ಎಗೆ 162 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿ

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 161 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.​

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​ (IANS)
ETV Bharat Sports Team

February 7, 2026

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬೃಹತ್​ ಸ್ಕೋರ್​ ಕಲೆ ಹಾಕಲಿದೆ ಎಂದೇ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಭಾರತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 161 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.

ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಗೋಲ್ಡನ್​ ಡಕೌಟ್​ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಬಳಿಕ ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ 37 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸುಧಾರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ 20 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದ ಇಶಾನ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಕ್​ ಟು ಬ್ಯಾಕ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ (25), ಶಿವಂ ದುಬೆ ಡಕೌಟ್​, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​ (6), ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯ (5), ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​ (14) ಒಬ್ಬರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.

ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 77 ರನ್​ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ತಂಡವನ್ನು 160ರ ಗಡಿ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು.

ಮಿಂಚಿದ ಸೂರ್ಯ: ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಜೇಯವಾಗಿ 83 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು. ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ 30 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​ ಟಿ20ಐ ನಾಯಕನಾಗಿ 1000 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ಯುಎಸ್​ಎ ಪರ ಶ್ಯಾಡ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ ಶಾಲ್ಕ್‌ವಿಕ್ 4 ಓವರ್​ ಬೌಲ್​ ಮಾಡಿ 25 ರನ್​ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 4 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ಹರ್ಮಿತ್​ ಸಿಂಗ್​ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಕಿತ್ತರು. ಉಳಿದಂತೆ ಅಲಿ ಖಾನ್​ ಮತ್ತು ಮಹ್ಸಿನ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರು.

IND VS USA
IND VS USA LIVE
T20 WORLD CUP

