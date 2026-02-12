ETV Bharat / sports

ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್​ ಸೋತ ಭಾರತ; ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆ!

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ ಇಂದಿನ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಭಾರತ ನಮೀಬಿಯಾ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ನಮೀಬಿಯಾ ಪಂದ್ಯ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 12, 2026 at 6:50 PM IST

Updated : February 12, 2026 at 6:56 PM IST

IND vs NAM Match: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ 18ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್​ ಜೆಟ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಟಾಸ್​ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ನಮಿಬೀಯಾ ನಾಯಕ ಗೆರ್​ಹಾರ್ಡ್ ಎರಸ್ಮಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಆರಂಭಿಕ ಹಿಟ್ಟರ್​ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ವೈರಲ್​ ಫೀವರ್​ನಿಂದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್​ ಆಗಿದ್ದು ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್​ಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​ - ಭಾರತ: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್(ವಿ.ಕೀ), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್(ನಾಯಕ), ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ.

ನಮೀಬಿಯಾ: ಲೌರೆನ್ ಸ್ಟೀನ್‌ಕ್ಯಾಂಪ್, ಜಾನ್ ಫ್ರೈಲಿಂಕ್, ಜಾನ್ ನಿಕೋಲ್ ಲೋಫ್ಟಿ-ಈಟನ್, ಗೆರ್ಹಾರ್ಡ್ ಎರಾಸ್ಮಸ್(ಸಿ), ಜೆಜೆ ಸ್ಮಿಟ್, ಝೇನ್ ಗ್ರೀನ್(ಡಬ್ಲ್ಯೂ), ರೂಬೆನ್ ಟ್ರಂಪೆಲ್‌ಮನ್, ಮಲನ್ ಕ್ರುಗರ್, ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಸ್ಕೋಲ್ಟ್ಜ್, ಬೆನ್ ಶಿಕೊಂಗೊ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೀಂಗೊ.

Last Updated : February 12, 2026 at 6:56 PM IST

