ಅಚ್ಚರಿ! 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ!!

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿಂದು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಪಂದ್ಯಗಳ ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​, ಪಿಚ್​ ವರದಿ ಮಾಹಿತಿ

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು (IANS)
Published : February 13, 2026 at 10:13 AM IST

T20 World Cup 2026: ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 18 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್​ಎ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್​ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಈ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​, ಪಿಚ್​ ವರದಿ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

AUS vs ZIM ಪಂದ್ಯ: 19ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಟಾಸ್​ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಲೊಂಬೊದ ಆರ್​ ಪ್ರೇಮದಾಸ್​ ಮೈದಾನ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿನ ಫೆವರಿಟ್​ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಗಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗಾರೂ ಪಡೆ ಇದೂವರೆಗೂ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ.

ಹೌದು ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕೊಪ್​ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 138 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂತ್ತರವಾಗಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಹಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತ ಮಾಡಲು ಆಸೀಸ್​ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.

ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ: ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ 3 ಬಾರಿ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎದುರುಬದುರಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 2 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೇ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಒಮ್ಮೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಪಿಚ್​ ವರದಿ: ಆರ್​ ಪ್ರೇಮದಾಸ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆದ 50 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಚೇಸಿಂಗ್ ತಂಡವು 28 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೇ, ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ತಂಡ 21 ಸಲ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಬಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳು - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (ನಾಯಕ), ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್, ಮ್ಯಾಟ್ ರೆನ್ಶಾ, ಕೂಪರ್ ಕಾನೊಲಿ, ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್, ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್, ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್, ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕುಹ್ನೆಮನ್, ಆಡಮ್ ಜಂಪಾ.

ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ: ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ (ನಾಯಕ), ಬ್ರಿಯಾನ್ ಬೆನೆಟ್, ರಿಯಾನ್ ಬರ್ಲ್, ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಇವಾನ್ಸ್, ತಡಿವಾನಾಶೆ ಮರುಮಾನಿ, ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಮಸಕಡ್ಜಾ, ತಶಿಂಗಾ ಮುಸೆಕಿವಾ, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ, ಡಿಯೋನ್ ಮೈಯರ್ಸ್, ರಿಚರ್ಡ್ ನಾಗರವಾ, ಬ್ರೆಂಡನ್ ಟೇಲರ್.

ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ

CAN vs UAE: ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ 20ನೇ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಕೆನಡಾ (CAN) ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (UAE) ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಟಾಸ್ 2:30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ತಂಡಗಳು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ತಂಡಗಳಾಗಿವೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಾವಾಡಿದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿವೆ.

ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ: ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. 2019 ರಲ್ಲಿ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ 154 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೆನಡಾ 140 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಯುಎಇ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು.

ಪಿಚ್​ ವರದಿ: ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವು. ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡ ಗೆದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚೇಸಿಂಗ್ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.

ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​ - ಕೆನಡಾ: ಯುವರಾಜ್ ಸಮ್ರಾ, ನವನೀತ್ ಧಲಿವಾಲ್, ನಿಕೋಲಸ್ ಕಿರ್ಟನ್, ದಿಲ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬಾಜ್ವಾ (ನಾಯಕ), ಹರ್ಷ್ ಠಾಕರ್, ರವೀಂದ್ರಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಮೊವ್ವಾ, ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಜಾಫರ್, ಶಿವಂ ಶರ್ಮಾ, ಕಲೀಮ್ ಸನಾ, ದಿಲೋನ್ ಹೇಲಿಗರ್.

ಯುಎಇ: ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಸೀಮ್, ಮಯಾಂಕ್ ಕುಮಾರ್, ಅಲಿಶನ್ ಶರಾಫು, ಆರ್ಯಾಂಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜೊಹೈಬ್, ಧ್ರುವ ಪರಾಶರ್, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಾರೂಕ್, ಹೈದರ್ ಅಲಿ, ಜುನೈದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅರ್ಫಾನ್, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜವಾದುಲ್ಲಾ.

ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ

USA vs NED: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಇಂದಿನ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಅಮೆರಿಕ (ಯುಎಸ್ಎ) ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್​ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಟಾಸ್ ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿವೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ತಂಡ ಎರಡು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ತಂಡ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇದರುವೆಗೂ ಮೂರು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೇ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೋತರೆ ಸೂಪರ್ 8 ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲಿವೆ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸೋತರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪಿಚ್ ವರದಿ: ಚೆಪಾಕ್ ಪಿಚ್ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಚೇಸಿಂಗ್ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬನಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಕಾರಣ ಚೇಸಿಂಗ್​ ಸುಲಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​ - ಅಮೆರಿಕ: ಸೈತೀಜ ಮುಕ್ಕಮಲ, ಆಂಡ್ರೀಸ್ ಗೌಸ್, ಮೊನಾಂಕ್ ಪಟೇಲ್ (ನಾಯಕ), ಮಿಲಿಂದ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಜಯ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಶುಭಂ ರಂಜನೆ, ಹರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹ್ಸಿನ್, ಶಾಡ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ ಶಾಲ್ಕ್‌ವಿಕ್, ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸೌರಭ್ ನೇತ್ರವಾಲ್ಕರ್.

ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್: ಮೈಕೆಲ್ ಲೆವಿಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒ'ಡೌಡ್, ಬಾಸ್ ಡಿ ಲೀಡ್, ಕಾಲಿನ್ ಅಕರ್ಮನ್, ಸ್ಕಾಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ (ನಾಯಕ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಜ್ಯಾಕ್ ಲಿಯಾನ್-ಕ್ಯಾಚೆ, ಲೋಗನ್ ವ್ಯಾನ್ ಬೀಕ್, ರೋಲೋಫ್ ವ್ಯಾನ್ ಡೆರ್ ಮೆರ್ವೆ, ಕೈಲ್ ಕ್ಲೈನ್, ಆರ್ಯನ್ ದತ್, ಪಾಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಮೀಕೆರೆನ್.

ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ?: ಈ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಲೈವ್​ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್​ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

