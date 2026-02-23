ಇಂದು ZIM vs WI ಸೂಪರ್ - 8 ಪಂದ್ಯ; ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಗೆದ್ದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಾಭನಾ?
ಇಂದು ಸೂಪರ್-8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
Published : February 23, 2026 at 12:29 PM IST|
Updated : February 23, 2026 at 12:49 PM IST
ZIM vs WI Match: 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೂಪರ್-8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೂಪರ್-8ರ ಗ್ರೂಪ್ 1ರ ಈ ಪಂದ್ಯ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೇ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಸೂಪರ್-8ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೈ ಹೋಪ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯಂತಹ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಸೂಪರ್-8 ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಕೆರಿಬಿಯನ್ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕೂಡ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸೂಪರ್-8 ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬಗ್ಗು ಬಡಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ 16 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅನ್ನು 105 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಏಕೈಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆರಿಬಿಯನ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಏಕೈಕ ಗೆಲುವು 2010ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು.
ಪಿಚ್ ವರದಿ: ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ 176 ಅಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆದರೇ, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಲೆಹಾಕಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ 200+ ರನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಗೆದ್ದರೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಾಭ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಯಾರೇ ಗೆದ್ದರೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ರನ್ರೇಟ್ನಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮುಂದಿನ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ ರನ್ ರೇಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ.
ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ತಡಿವಾನಾಶೆ ಮರುಮಣಿ (ವಿ.ಕೀ), ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ (ನಾ), ಬ್ರಿಯಾನ್ ಬೆನೆಟ್, ರಯಾನ್ ಬರ್ಲ್, ಡಿಯೋನ್ ಮೈಯರ್ಸ್, ಟೋನಿ ಮುನಿಯೋಂಗಾ, ತಾಶಿಂಗಾ ಮುಸೆಕಿವಾ, ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಮಸಕಡ್ಜಾ, ಬ್ರಾಡ್ ಇವಾನ್ಸ್, ಗ್ರೇಮ್ ಕ್ರೆಮರ್, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ, ರಿಚರ್ಡ್ ನಾಗರವ, ಬೆನ್ ಕರ್ರಾನ್, ಕ್ಲೈವ್ ಮದಂಡೆ, ಟಿನೊಟೆಂಡಾ ಮಾಪೋಸಾ.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್: ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ (ನಾ/ ವಿ.ಕೀ), ಬ್ರಾಂಡನ್ ಕಿಂಗ್, ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್, ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್, ಶೆರ್ಫೇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್, ರೋವ್ಮನ್ ಪೊವೆಲ್, ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಫೋರ್ಡ್, ಅಕೇಲ್ ಹೋಸೇನ್, ಗುಡಾಕೇಶ್ ಮೋತಿ, ಶಮರ್ ಜೋಸೆಫ್, ರೊಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್, ಜೇಡನ್ ಸೀಲ್ಸ್, ಕ್ವೆಂಟಿನ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಸನ್, ಜಾನ್ಸನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್.
