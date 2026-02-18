ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​: ಭಾರತದ ಸೂಪರ್​ 8ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ!

ETV Bharat / sports

Published : February 18, 2026 at 11:37 AM IST

Team India Super 8 Schedule: ಫೆ.21 ರಿಂದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 7 ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್​ 8ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಿಂದ ಭಾರತ, ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ನಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ.

ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಿಂದ ಇಂದು ಎರಡನೇ ತಂಡದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ-ನಮೀಬಿಯಾ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆದ್ದರೆ ಸೂಪರ್ 8 ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರೇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇಂದು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಭಾರತ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.

ಅಗ್ರ 2 ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ: ಸೂಪರ್ 8 ರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರೆ, ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪದಿದ್ದರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫೈನಲ್‌ಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಫೈನಲ್ ತಲುಪದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನೂ ಸೂಪರ್ 8ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ನಂತರವೇ ಸೂಪರ್ 8ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ.

ಸೂಪರ್ 8ರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ತನ್ನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನ ಚೆಪಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ಸೂಪರ್-8 ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗ?

ವಿರುದ್ಧ ದಿನಾಂಕಸ್ಥಳ ಸಮಯ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಫೆಬ್ರವರಿ 22ಅಹಮದಾಬಾದ್ಸಂಜೆ 7:00 ಕ್ಕೆ
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಫೆಬ್ರವರಿ 26ಚೆನ್ನೈಸಂಜೆ 7:00 ಕ್ಕೆ
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಮಾರ್ಚ್ 1ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಸಂಜೆ 7:00 ಕ್ಕೆ

ಸೂಪರ್​ 8ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವ ತಂಡಗಳು

ಗ್ರೂಪ್​ 1 : ಭಾರತ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ.

ಗ್ರೂಪ್​ 2 : ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​, ಶ್ರೀಲಂಕಾ. (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮೀಬಿಯಾ ಪಂದ್ಯ ಬಳಿಕ ನಾಲ್ಕನೇ ತಂಡ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ)

ಭಾರತ ತಂಡ: ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (ವಿ.ಕೀ), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ಶಿವಂ ದುಬೆ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೂಪರ್ 8ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟಿ -20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಿಂದ ಔಟ್​

