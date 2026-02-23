ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಗ!
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೂಪರ್-8ರಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.
Team India Semi Final Scenario: 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರೀಟ್ ತಂಡವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಸೂಪರ್ 8ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಸೂಪರ್-8ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಭಾರತ 76 ರನ್ಗಳ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು.
ಭಾನುವಾರ (ನಿನ್ನೆ) ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಹರಿಣ ಪಡೆಯ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಶರಣಾದರು. 188 ರನ್ಗಳ ಗುರಿನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತದ ಪರ ಶಿವಂ ದುಬೆ (42 ರನ್) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 20ರ ಗಡಿ ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ತಂಡ 111 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸೆಮಿಸ್ ಹಾದಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 76 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋತಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಸೆಮಿಸ್ ತಲುಪಲು ಮುಂದಿರುವ ದಾರಿ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
-If India beat Zimbabwe and West Indies, they reach 4 points. If South Africa win all three games (6 points), India can qualify as second best team.
ಭಾರತದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರೂಪ್ 1ರಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ, ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸೂಪರ್ 8ರಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಸೂಪರ್-8 ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು, ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಈ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಈ ಎರಡು ಗೆಲುವುಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತವೆಯೇ? ಎಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೂ, ಭಾರತ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಖಾತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತನ್ನ ಉಳಿದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ) ಗೆಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಾರದು. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲಿವೆ.
ಎರಡನೆಯ ಸಮೀಕರಣ: ಭಾರತವು ಸೂಪರ್ 8ರ ಉಳಿದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಕಗಳು ಸಮನಾದಾಗ ಉತ್ತಮ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ರನ್ ರೇಟ್ ಸಹ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 2 ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆಯಬಾರದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಡೆದರೂ ಅದರ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಾರದು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು