ETV Bharat / sports

ಲಿವರ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ನಿಂದ ತಂದೆ ನಿಧನ, ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಕುಟುಂಬ: ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​

Rinku Singh Father Death: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಾದದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ತಂದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

RINKU SINGH FATHER DIES RINKU SINGH FATHER PASSES AWAY FATHER OF RINKU SINGH DIES WHO IS KHANCHANDRA SINGH
ಲಿವರ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ನಿಂದ ತಂದೆ ನಿಧನ, ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಕುಟುಂಬ (Photo Credit: Instagram/Rinku Singh)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 27, 2026 at 10:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rinku Singh Father Death: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ದುಃಖದ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಖಾನ್ಚಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಂತ-4 ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಘಾತದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ.

ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತಂದೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಹಂತ-4 ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ ಅವರನ್ನು ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬೆಂಬಲದಲ್ಲಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯರ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಅಲಿಗಢಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ದೃಢ: ಯಥಾರ್ಥ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪಿಆರ್‌ಒ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತಂದೆ 4ನೇ ಹಂತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು (ಫೆಬ್ರವರಿ 27) ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) ಯಥಾರ್ಥ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು ರಿಂಕು ಅವರ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಿತಿ: ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತಂದೆ ಖಾಂಚಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದ ಯಥಾರ್ಥ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬೆಂಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಬದಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ರಿಂಕು: ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ನಂತರ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಶಿಬಿರವನ್ನು ತೊರೆದು ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ತಂದೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಗುರುವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 26) ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲು ತಂಡವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ರಿಂಕು ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನ: ಕುಟುಂಬದ ದುಃಖದಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಖಚಿತವಿಲ್ಲ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಬದಲಿಗೆ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋವಿನಿಂದಲೇ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.

ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​ಗೆ ಕಠಿಣ ಸಮಯ: ಈ ಬಾರಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ಅಂಕಿಗೆ ಔಟಾಗಿದ್ದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 11 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ನಂತರ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಂಕು 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಓದಿ: ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ: ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ‘ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ’ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ? ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಮುಂದೇನು?

TAGGED:

RINKU SINGH FATHER DIES
RINKU SINGH FATHER PASSES AWAY
FATHER OF RINKU SINGH DIES
WHO IS KHANCHANDRA SINGH
RINKU SINGH FATHER DEATH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.