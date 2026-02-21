ETV Bharat / sports

ಇಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ​ ಸೂಪರ್​-8 ಫೈಟ್​! ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೇ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ?

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಸೂಪರ್​ -8 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಆತಂಕ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಆತಂಕ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 21, 2026 at 10:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

NZ vs PAK Match: ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ (ನಿನ್ನೆ) ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಓಮನ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಇಂದಿನಿಂದ ಸೂಪರ್-8 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ 8 ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್​-8ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಂದು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸೂಪರ್​-8ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಅದರೇ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಮಳೆಯ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲೂ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಲಿವೆ.

ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿವಾರ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.75 ರಷ್ಟು ಇದೆ. ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ.18 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂದು ಶೇ 6.7 ಮಿಮೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ವೇಳೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ. 41 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳೂ ತಲಾ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ ಆದರೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಹಾದಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಆರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೂಪರ್​-8ರಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು ಸಮಬಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್​ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಕಿವೀಸ್​ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್​ 1.227 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 0.976 ಆಗಿದೆ.

ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​: ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟ 49 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 23 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 24 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಜನವರಿ 2022 ರಿಂದ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 24ಟಿ 20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 13 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ತಂಡಗಳು - ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​: ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ (ವಿ.ಕೀ), ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ (ನಾಯಕ), ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ರಾಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಮಾರ್ಕ್ ಚಾಪ್ಮನ್, ಕೋಲ್ ಮೆಕ್ಕೊಂಚಿ, ಜೇಮ್ಸ್ ನೀಶಮ್, ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ, ಇಶ್ ಸೋಧಿ, ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್, ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ (ನಾಯಕ), ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (ವಿ.ಕೀ), ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್, ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್, ಬಾಬರ್ ಆಜಂ, ಖವಾಜಾ ನಫೇ, ಶಾದಾಬ್ ಖಾನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್, ಫಹೀಂ ಅಶ್ರಫ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಿರ್ಜಾ, ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್, ಫಖರ್ ಜಮಾನ್, ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ, ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹಮದ್, ನಸೀಮ್ ಶಾ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಿನಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್: ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪ್ರಧಾನಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಹೆಸರಿನ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ರೇಸ್‌

TAGGED:

PAK VS NZ
T20 WORLD CUP 2026 SUPER 8
T20 WORLD CUP SUPER 8 MATCH
COLOMBO WEATHER
NZ VS PAK

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.