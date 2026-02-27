ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗಿದೆ?: ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಾದಿ ಸುಗಮ?
T20 World Cup 2026 Points Table: ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಾದಿ ಸುಗುಮವಾಗುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : February 27, 2026 at 1:24 PM IST
T20 World Cup 2026 Points Table: 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೂಪರ್ 8 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ 8ರ ಗುಂಪು 1ರಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 26) ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟೀಂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ದಿನದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಗೆ ಸೋಲುಣಿಸಿತು. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಹಾದಿಯೂ ಸಹ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಗೆದ್ದರೂ ಅದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 4 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪು 1 ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ ಎರಡು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಗುಂಪು 2 ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
|ಸೂಪರ್ 8 ಗ್ರೂಪ್ 1
|ಪಂದ್ಯ
|ಗೆಲುವು
|ಸೋಲು
|ಟೈ
|ಫಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲ
|ಅಂಕ
|NRR
|ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|2.89
|ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|1.791
|ಭಾರತ
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|-0.100
|ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|-4.475
|ಸೂಪರ್ 8 ಗ್ರೂಪ್ 2
|ಪಂದ್ಯ
|ಗೆಲುವು
|ಸೋಲು
|ಟೈ
|ಫಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲ
|ಅಂಕ
|NRR
|ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|1.491
|ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್
|2
|1
|0
|0
|1
|3
|3.05
|ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
|2
|0
|1
|0
|1
|1
|-0.461
|ಶ್ರೀಲಂಕಾ
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|-2.8
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಗೆದ್ದರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸೋತರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲಿದೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತ ನಂತರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಟಾಪ್-5 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು
|ಆಟಗಾರರು (ತಂಡಗಳು)
|ಪಂದ್ಯ
|ರನ್
|ಸರಾಸರಿ
|ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್
|ಬೌಂಡರಿ
|ಸಿಕ್ಸ್
|ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ)
|5
|283
|70.75
|158.1
|28
|13
|ಬ್ರಿಯಾನ್ ಬೆನೆಟ್ (ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ)
|5
|277
|277
|135.78
|31
|6
|ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ)
|6
|264
|66
|178.38
|31
|10
|ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್)
|6
|221
|44.2
|182.64
|15
|17
|ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (ಭಾರತ)
|6
|214
|35.67
|186.09
|23
|12
ಇನ್ನು ಟಾಪ್ ಐದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಬೆನೆಟ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೂಡ ಅಗ್ರ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರ ಐದು ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಡ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ ಶಾಲ್ಕ್ವೈಕ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಟಾಪ್-5 ಬೌಲರ್ಗಳು
|ಆಟಗಾರರು (ತಂಡಗಳು)
|ಮ್ಯಾಚ್
|ರನ್ಸ್
|ವಿಕೆಟ್
|BBI
|ಶಾಡ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ವ್ಯಾನ್ ಶಾಲ್ಕ್ವಿಕ್ (ಯುಎಸ್ಎ)
|4
|101
|13
|4/25
|ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ (ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ)
|5
|137
|12
|4/17
|ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ)
|5
|136
|11
|4/31
|ಮಹೇಶ್ ತೀಕ್ಷಣ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ)
|6
|169
|11
|3/23
|ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ (ಭಾರತ)
|5
|184
|11
|3/7
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿರುವ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು: ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಎಂಟು ತಲುಪಿದ ತಂಡಗಳನ್ನು ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ (ಎನ್ಆರ್ಆರ್) ಸಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ: ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಗುರುವಾರ ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೂಪರ್ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯನ್ನು 72 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಥಾನದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಗುಂಪಿನ ಎರಡನೇ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ತಜ್ಞರ ಉಪಸಮಿತಿ