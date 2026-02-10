ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 2 ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಗಳಿವು!
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿಂದು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ vs ಯುಎಇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಯುಎಸ್ಎ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
Published : February 10, 2026 at 12:48 PM IST
T20 World Cup: ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 4ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಸಹ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಯುಎಸ್ಎ, ನಮೀಬಿಯಾ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದ ನಮಿಬಿಯಾ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಾ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ; ಇಂದಿನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ vs ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಚೆಪಾಕ್ ಮೈದಾನ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಯುಎಇ ತಂಡದ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮಣಿಸಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಗೆದ್ದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಯುಎಇ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
ತಂಡಗಳು - ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ (ನಾಯಕ), ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ರಾಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಮಾರ್ಕ್ ಚಾಪ್ಮನ್, ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್, ಜೇಮ್ಸ್ ನೀಶಮ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ, ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ, ಇಶ್ ಸೋಧಿ, ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್, ಮೈಕೆಲ್ ಬ್ರೇಸ್ವೆಲ್, ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ.
ಯುಎಇ: ಆರ್ಯನ್ಶ್ ಶರ್ಮಾ (ವಿ.ಕೀ), ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಸೀಂ (ನಾಯಕ), ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜೊಹೈಬ್, ಅಲಿಶನ್ ಶರಾಫು, ಹರ್ಷಿತ್ ಕೌಶಿಕ್, ಮಾಯಾಂಕ್ ಕುಮಾರ್, ಧ್ರುವ ಪರಾಶರ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅರ್ಫಾನ್, ಹೈದರ್ ಅಲಿ, ಜುನೈದ್ ಸಿದ್ದಿಕ್, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜವಾದುಲ್ಲಾ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ರೋಹಿದ್ ಖಾನ್, ಸಿಮ್ರಂಜೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಸೊಹೈಬ್ ಖಾನ್, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಾರೂಕ್.
ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ
ಸ್ಥಳ: ಚೆಪಾಕ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಚೆನ್ನೈ
ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ: ಇಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಸಂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2024ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಈ ಬಾರಿಯೂ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ಅಮೆರಿಕ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕನಸು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
ತಂಡಗಳು - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್, ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ, ಬಾಬರ್ ಆಝಂ, ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಶಾದಾಬ್ ಖಾನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್, ಫಹೀಂ ಅಶ್ರಫ್, ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಿರ್ಜಾ, ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹಮದ್, ಫಖರ್ ಜಮಾನ್, ನಸೀಮ್ ಶಾ, ಖವಾಜಾ ನಫೇ, ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್.
ಯುಎಸ್ಎ: ಆಂಡ್ರೀಸ್ ಗೌಸ್, ಸಾಯಿತೇಜ ಮುಕ್ಕಮಲ್ಲ, ಮೋನಾಂಕ್ ಪಟೇಲ್, ಮಿಲಿಂದ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಜಯ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಶುಭಂ ರಂಜನೆ, ಹರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹ್ಸಿನ್, ಶಾಡ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ ಶಾಲ್ಕ್ವಿಕ್, ಅಲಿ ಖಾನ್, ಸೌರಭ್ ನೇತ್ರವಲ್ಕರ್, ಶೆಹನ್ ಜಯಸೂರ್ಯ, ನೋಸ್ತುಶ್ ಕೆಂಜಿಗೆ, ಶಯನ್ ಜಹಾಂಗೀರ್, ಎಹ್ಸಾನ್ ಆದಿಲ್.
ಪಂದ್ಯ ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ
ಸ್ಥಳ: ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಮೈದಾನ, ಕೊಲಂಬೊ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ)
