ಐಸಿಸಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಾಗ್ದಾಳಿ!
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ನಾಸರ್ ಹುಸೇನ್ ಐಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 5, 2026 at 4:18 PM IST
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ನಾಸರ್ ಹುಸೇನ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಐಸಿಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡದ ಬದಲಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟ ಐಸಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಹ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಐಸಿಸಿ ಪಿಸಿಬಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ತಮ್ಮ ದೇಶವು ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿರುದ್ಧ ನಾಸಿರ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ: ಇದೇ ವಿಷವಾಗಿ ಸ್ಕೈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಕೆಲ್ ಅಥರ್ಟನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಸರ್ ಹುಸೇನ್, ಐಸಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂಡಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮೃದು ಧೋರಣೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು. "ಭಾರತವು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಐಸಿಸಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಠಿಣ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತನ್ನ ಆಟಗಾರರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ.
ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರ, ಐಸಿಸಿ ತಟಸ್ಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಂಪು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಆಚ್ಚರಿ ಎಂದರೇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನೂ ಐಸಿಸಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.
ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂಡ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೇ ಫೆ.15 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿತ್ತು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕೆಲವೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪಾಕ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪಾಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ ಎಂದೇ ವರದಿಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಂದ್ಯ ಬಹುತೇಕ ರದ್ದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
