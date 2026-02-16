IND vs PAK ಪಂದ್ಯ; 19 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಿಶನ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 16, 2026 at 8:20 AM IST
Ishan Kishan World Record: ಭಾನುವಾರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 27ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಪಾಕ್ ಅನ್ನು 61 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 8ನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 175 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (77) ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರೇ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (25), ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (32), ಶಿವಂ ದುಬೆ (27) ಸಹ ರನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 18 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 114 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (44) ಮತ್ತು ಶಹಿನ್ ಆಫ್ರಿದಿ (23) ಮಾತ್ರ 20ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದರು. ಉಳಿದವರ ಪೈಕಿ ಮೂವರು ಡಕೌಟ್ ಆದರೇ, ಮಿಕ್ಕ ಐವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
An all-round performance from India clinches a 61-run win over Pakistan 💪
Watch the highlights in Urdu 🎥
Urdu commentary is available on our #T20WorldCup broadcasters in Pakistan and on https://t.co/CPDKNxpgZ3 for the first time 🎙️
ಚರಿತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಿಶನ್: ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತ ಕೇವಲ1 ರನ್ಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಭಾರೀ ನೀರಿಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಡಕ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ವೀಕೆಟ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಚೆಂಡಾಡಿದರು.
ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದ ಕಿಶನ್ ಕೇವಲ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕಳೆದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರಿದರು. ಕಳೆದ 19 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ 2007ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಬಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಬಂದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಿಶನ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರು.
Ishan Kishan's swashbuckling innings of 77 set up India's big win against Pakistan👊
He wins the @aramco POTM🏅
📝: https://t.co/KnKBflF2Dn pic.twitter.com/j27F2IJWrI
ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕಿಶನ್: ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್: ಇನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 77 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಕಿಶನ್ "ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್" ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಪಂದ್ಯ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
