ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ ಸೂಪರ್​8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 187 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.

IND vs SA T20 World Cup 2026: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೂಪರ್​-8ನ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 187 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಕಳಪೆ ಆರಂಭದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಡೆವಿಡ್​ ಮಿಲ್ಲರ್​ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ, ಡೆವಾಲ್ಡ್​ ಬ್ರೇವಿಸ್​ (42) ಮತ್ತು ಟ್ರಿಸ್ಟನ್​ ಸ್ಟಬ್ಸ್​ ಅವರ ಅಜೇಯ 44 ರನ್​ಗಳ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ಹರಿಣ ಪಡೆ 180+ ಸ್ಕೋರ್​ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಕೇವಲ 20 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ 3 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳಾದ ಕ್ವಿಂಟನ್​ ಡಿಕಾಕ್​ (6), ಐಡೆನ್​ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್​ (4), ರಯಾನ್​ ರಿಕಲ್ಟನ್​ (7) ಬಹುಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡ 150 ರನ್​ ತಲುಪುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ಬ್ರೆವಿಸ್​ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಲರ್​ 97 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸುಧಾರಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಪರ ಬುಮ್ರಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದುರ ಅವರು 4 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ರನ್​ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 3 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

