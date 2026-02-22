IND vs SA ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯ: ಭಾರತಕ್ಕೆ 188 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೂಪರ್8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 187 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.
Published : February 22, 2026 at 8:59 PM IST
IND vs SA T20 World Cup 2026: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೂಪರ್-8ನ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 187 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಕಳಪೆ ಆರಂಭದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಡೆವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೇವಿಸ್ (42) ಮತ್ತು ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಅವರ ಅಜೇಯ 44 ರನ್ಗಳ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಹರಿಣ ಪಡೆ 180+ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಕೇವಲ 20 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿಕಾಕ್ (6), ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್ (4), ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ (7) ಬಹುಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡ 150 ರನ್ ತಲುಪುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಲರ್ 97 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸುಧಾರಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಪರ ಬುಮ್ರಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದುರ ಅವರು 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.