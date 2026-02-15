ಭಾರತ - ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಆತಂಕ! ಮ್ಯಾಚ್ ರದ್ದಾದರೇ ಈ 3 ತಂಡಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಔಟ್
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೇ ಈ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳಲಿವೆ.
Published : February 15, 2026 at 3:24 PM IST
Ind vs Pak Match Weather Update: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ರೋಚಕ ಕದನಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಈತ್ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್ 8ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಯಾರೇ ಗೆದ್ದರೂ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೋತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹವಾಮಾನ ನವೀಕರಣಗಳೇನು? ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕೊಲಂಬೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ: ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಗುರ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೂ ಮೊದಲು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 5.1 ಮಿಮೀ ಮಳೆ ಬೀಳಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮಳೆ ನಿಂತರೂ, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಮಳೆಯಾದರೇ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ.
When India meets Pakistan, it’s never just a game! 🇮🇳🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) February 15, 2026
With pride in every stride, #TeamIndia look to repeat history and make it 8-1 vs Pakistan! 👊💙
ICC Men's #T20WorldCup 👉 #INDvPAK | SUN, 15th FEB, 6 PM pic.twitter.com/Y7Qd2REF8R
ಭಾರತ ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೇ ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ?: ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದುಗೊಂಡರೇ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹೊರಬೀಳಲಿವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ತಂಡಗಳು ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೇ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ 1 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸೂಪರ್ 8ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿದ ಮೂರು ತಂಡಗಳಾದ ಯುಎಸ್ಎ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ನಮೀಬಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಹೊರಬೀಳಲಿವೆ. ಈ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಯುಎಸ್ಎ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 1 ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ತಲಾ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಮೀಬಿಯಾ ಆಡಿದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿರು ಕಾರಣ ಭಾರತ ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾರೇ ಈ ಮೂರು ಸೂಪರ್ 8ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ.
ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು: ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಟ್ಟು 15 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 11 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋತಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮೆನ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂ ತಂಡವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಂತಹ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡವಾರು 57.14 ಇದ್ದರೇ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು 73.33 ಆಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವನ್ನಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅರ್ಷ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್, ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ (ನಾಯಕ), ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್, ಶಾದಾಬ್ ಖಾನ್, ಫಹೀಮ್ ಅಶ್ರಫ್, ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ, ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್, ಫಖರ್ ಜಮಾನ್, ನಸೀಮ್ ಶಾ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಿರ್ಜಾ, ಖವಾಜಾ ನಫೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್! ಇಂದು IND vs PAK ಕದನ; ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಲಿಷ್ಠ ಗೊತ್ತೆ?