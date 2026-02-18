ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಇಂದು ಭಾರತ - ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿ
ಇಂದು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
Published : February 18, 2026 at 10:16 AM IST
IND vs NED: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯವು ಭಾರತದ ಐಕಾನಿಕ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, 6:30ಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ 8ರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರನ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಗೆದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರೇ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸೂಪರ್ 8ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೋತರೆ ಪಾಕ್ ಸೂಪರ್ 8ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದ್ದು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಅಭಿಯಾನ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
Match day in Ahmedabad! 🏟️— Star Sports (@StarSportsIndia) February 18, 2026
Unbeaten #TeamIndia will aim to carry their winning momentum into the Super 8! 💪
ICC Men’s #T20WorldCup #INDvNED | WED, FEB 18, 6:30 PM onwards pic.twitter.com/tgF6XVdZNY
ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ: ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 179 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೇವಲ 123 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ, ನಮೀಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಆರು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೇ, ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತು, ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.
ಪಿಚ್ ವರದಿ: ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಪಿಚ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 213, 187 ಮತ್ತು 175 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. ಪಿಚ್ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಟಿ20ಐ ದಾಖಲೆ: ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು 14 ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ತಂಡಗಳು 9 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಚೇಸಿಂಗ್ ತಂಡಗಳು 5 ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ 172 ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಹೈಕೋರ್ 234/4 (ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್) ಆಗಿದೆ.
ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (ವಿ.ಕೀ), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ಶಿವಂ ದುಬೆ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಅರ್ಷ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್.
ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್: ಸ್ಕಾಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ (ನಾಯಕ), ಕಾಲಿನ್ ಅಕರ್ಮನ್, ನೋಹ್ ಕ್ರಾಸ್, ಬಾಸ್ ಡಿ ಲೀಡ್, ಫ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್, ಕೈಲ್ ಕ್ಲೈನ್, ಮಿಖಾಯಿಲ್ ಲೆವಿಟ್, ಝಾಕ್ ಲಿಯಾನ್ ಕ್ಯಾಚೆಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೌಡ್, ಲೋಗನ್ ವ್ಯಾನ್ ಬೀಕ್, ಟಿಮ್ ವ್ಯಾನ್ ಡೆರ್ ಗುಟ್ಕೆನ್, ರೋಲೋಫ್ ವ್ಯಾನ್ ಡೆರ್ ಮೆರ್ವೆ, ಪಾಲ್ ವಾನ್ ಮುಕ್ಬರ್ನ್, ಸಾಕ್ವಿಬುಲ್ನ್.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೂಪರ್ 8ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟಿ -20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಔಟ್