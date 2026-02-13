12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಭಾರತ
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.
Published : February 13, 2026 at 10:49 AM IST|
Updated : February 13, 2026 at 11:24 AM IST
Team India Records: ಗುರುವಾರ ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 18ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮೀಬಿಯಾವನ್ನು 93 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 209 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದ ಭಾರತ ನಮೀಬಿಯಾವನ್ನು 116 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ 100ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಭಾರತ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಶತಕದ ಗಡಿ ತಲುಪಿತು. ಟೂರ್ನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದರು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ತಂಡದ ಶತಕವಾಗಿದೆ.
ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಕೇವಲ 41 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. 2014 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 7 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶಾನ್ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮೀಬಿಯಾ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಭಾರತವನ್ನು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶಾನ್ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭ ನೀಡಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.
ಭಾರತದ ಅಜೇಯ ಗೆಲುವಿನ ಓಟ: ಭಾರತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲದೆ ಸತತ 10 ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡ ಸತತ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲೂ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎಯನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು, ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸತತ ಹತ್ತನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವುದು ಯಾವುದೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂಬಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
27ರಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಸೋಲು: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಐಸಿಸಿ ಇವೆಂಟ್ಗಳ ದಾಖಲೆ ನೋಡಿದರೇ (ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್, ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ) ಭಾರತವು ಕಳೆದ 27 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 25ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ (ಭಾರತ vs ಕೆನಡಾ 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್) ರದ್ದಾಗಿದೆ. 2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲದೆ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು, ಆದರೆ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಐಸಿಸಿ ಈವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಏಕೈಕ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಭಾರತವು 2024ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಇದರ ನಂತರ, 2025ರಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲದೆ ಟ್ರೋಫಿ ಜಯಿಸಿತ್ತು.
