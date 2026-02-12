ETV Bharat / sports

ಕಿಶನ್,​ ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಆರ್ಭಟ; ನಮೀಬಿಯಾಗೆ 210 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿ

ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 210 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.

ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯ
ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 12, 2026 at 8:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ 18ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಅರುಣ್​ ಜೇಟ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ​ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಬೃಹತ್​ ಸ್ಕೋರ್​ ಕಲೆಹಾಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಭಾರತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 209 ರನ್​ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ 25 ರನ್​ಗಳಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ 22 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಕಿಶನ್​ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ 79 ರನ್​ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಿಶನ್​ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 61 ರನ್​ ಚಚ್ಚಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಇವರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​ (12), ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ (25) ಸಹ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ತಂಡ 124 ರನ್​ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 28 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 52 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಶಿವಂ ದುಬೆ (23), ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ (1), ವರುಣ್​ ಚಕ್ರವರ್ತಿ (1), ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್ (2) ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ರನ್​ ಗಳಿಸಿದರು. ನಮೀಬಿಯಾ ಪರ ನಾಯಕ ಗೆರ್​​ಹಾರ್ಡ್​ ಎರಸ್ಮಸ್​ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.

TAGGED:

IND VS NAM
IND VS NAM

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.