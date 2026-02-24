ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್! ಇಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೋತರೆ ಏನಾಗಲಿದೆ? ಹೇಗಿದೆ ಗ್ರೂಪ್ - 2 ಸೆಮಿಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ?
ಇಂದು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಪಂದ್ಯ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : February 24, 2026 at 4:06 PM IST
ENG vs PAK Match: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೂಪರ್ 8ರಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಕ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೂಪರ್-8ನಲ್ಲಿ ತಂಡ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಈ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೋತರೆ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆಯೆ ಇಲ್ಲವೇ? ಗುಂಪು 2ನ ಸೆಮಿಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಇಂದಿನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವು ಕ್ಯಾಂಡಿಯ ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂದು ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ, ಆದರೂ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಸೋತರೇ ಅಥವಾ ರದ್ದಾದರೇ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
The Super 8s are on 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) February 24, 2026
England aim to seal a spot in the semi-final while Pakistan need a victory after their previous game was washed out. ✨
Who's winning this one? 💬
ICC Men's T20 World Cup | SUPER 8 | #ENGvPAK | TODAY, 6 PM pic.twitter.com/Vq1bldXkAh
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೋತರೆ, ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ಇಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೋತರೂ ಸಹ, ಅವರು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ ಪಾಕ್ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ . ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಇತರ ತಂಡಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 3 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಸ್ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಲಾ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡವು ಗ್ರೂಪ್ 2 ರಿಂದ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ 5 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದೆ.
ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ: ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ ಪಿಚ್ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಿಚ್ನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತ್ತು.
More #T20WorldCup intrigue as Pakistan meet England in Kandy 👊— ICC (@ICC) February 24, 2026
Tournament broadcast details 📲 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/yhHKPvY8Y8
PAK vs ENG ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 31 T20 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 21 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೇವಲ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಡಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ.
ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಹಿತಿ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಟಾಸ್ ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ತಂಡಗಳು - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ (ನಾಯಕ), ಟಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಟನ್, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್, ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್, ಲಿಯಾಮ್ ಡಾಸನ್, ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್, ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್, ರೆಹಾನ್ ಅಹ್ಮದ್, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್, ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್, ಜೋಶ್ ಟಂಗ್, ಲ್ಯೂಕ್ ವುಡ್.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ (ನಾಯಕ), ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್, ಫಹೀಮ್ ಅಶ್ರಫ್, ಫಖರ್ ಜಮಾನ್, ಖವಾಜಾ ನಫೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಿರ್ಜಾ, ನಸೀಮ್ ಶಾ, ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್, ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್, ಶಾಹೀನ್ ಶಾ ಆಫ್ರಿದಿ, ಶಾದಾಬ್ ಖಾನ್, ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರೀಖ್.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್! ಮತ್ತೆ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ!!