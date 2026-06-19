ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು! ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ vs ದ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ!!
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ತಂಡ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
Published : June 19, 2026 at 10:54 AM IST
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ ತಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಸ್ ತಂಡವು ಗುಂಪು ಹಂತದ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 4-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದ ಜೋಹಾನ್ ಮಂಜಂಬಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಎರಡು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಸ್ವಿಸ್ ತಂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಸ್ ತಂಡವು ಪ್ರತಿದಾಳಿ
ಮೊದಲಾರ್ಧ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನೀರಸವಾಗಿತ್ತು. ಬಲಿಷ್ಠ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಉಭಯತ ತಂಡಗಳು ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಿಸ್ ಕೋಚ್ ಮುರಾತ್ ಯಾಕಿನ್ ಅವರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಟದ ಗತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದವು. ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಮಹತ್ವದಾಗಿತ್ತು.
💥🇨🇭 Switzerland with a huge win against Bosnia!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026
Who’s been your Man of the Match? pic.twitter.com/zLS1yh5C28
ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಫ್ರೀಬರ್ಗ್ನ ಜೋಹಾನ್ ಮಂಜಾಂಬಿ, ಅದ್ಭುತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಮೊದಲ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ರೂಬೆನ್ ವರ್ಗಾಸ್ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದರು 2-0. ನಂತರ ವರ್ಗಾಸ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಪಾಸ್ನಿಂದ ಮಂಜಾಂಬಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಮೂರನೇ ಗೋಲು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮಂಜಂಬಿ ಅಡಿಡಾಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮಂಜಂಬಿ
ಮಂಜಂಬಿ ತಮ್ಮ ಡಬಲ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. 20 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 247 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಮಂಜಂಬಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಾದರು. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬೋಸ್ನಿಯಾದ ಆಟಗಾರ ತಾರಿಕ್ ಮುಹರ್ರೆಮೊವಿಕ್ ಬ್ರಿಯೆಲ್ ಎಂಬೊಲೊ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಫೌಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರನಡೆದಾಗ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಹತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಮೂಲಕ ಆಡಿದ ತಂಡವು ಎರ್ಮಿನ್ ಮಹ್ಮಿಕ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲಿನಿಂದಾಗಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿತು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ದಾಳಿ ಮುಂದುವಿರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಿಸ್ ನಾಯಕ ಗ್ರಾನಿಟ್ ಝಾಕಾ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಗೋಲಾ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ 4-1 ಅಂತರದಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ
ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಎ' ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ 1-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯಲು ಕೇವಲ ಏಳು ನಿಮಿಷಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಟೆಬೊಹೊ ಮೊಕೊಯೆನಾ ಅವರ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಗೋಲು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರುಮಾಡಿತು.
🇨🇿🇿🇦 South Africa get their first World Cup goal in 16 years against Czech Republic! 🌎— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026
Who’s been your Man of the Match? pic.twitter.com/hWzuk4mIUk
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದ ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಕೋಚ್ ಮಿರೋಸ್ಲಾವ್ ಕೌಬೆಕ್ ಅವರ ತಂತ್ರಗಳು ಆರನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಆಡಮ್ ಹ್ಲೋಸೆಕ್ ನೀಡಿದ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸೋಜ್ಕಾ, ಮಿಚಲ್ ಸ್ಯಾಡಿಲೆಕ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಅವರು ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲಿಗಟ್ಟಿದರು. ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 8 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ತಂಡ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತು, ಇದು ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಗೋಲು ಆಗಿದ್ದು, ಜರ್ಮನಿಯ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ನಾಮೆಚ್ಕಾ, ಕುರಾಕಾವೊ ವಿರುದ್ಧ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲಿಗಿಂತ ಎಂಟು ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ವೇಗವಾಗಿತ್ತು.
ಅರ್ಧಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ 1-0 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ರೆಲೆಬೋಹಿಲಿ ಮೊಫೊಕೆಂಗ್ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ದಾಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲ್ಯಾಡಿಸ್ಲಾವ್ ಕ್ರೆಜ್ಸಿ ನೇತೃತ್ವದ ಜೆಕ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿತು. ಆದರೆ 83ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಪಾವೆಲ್ ಸುಲ್ಜ್ಕಿನ್ ಅವರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮೊಕೊಯೆನಾ ಕಿಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆಂಡನ್ನು ನೆಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದರು.
ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ತಲಾ ಒಂದು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಮೂರು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಗೋಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮುಂದಿದೆ.
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