ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ 44 ವರ್ಷದ ಸುವರ್ಣ ರಾಜ್
ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ F54 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸುವರ್ಣ ರಾಜ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಖ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 22, 2026 at 11:04 AM IST
Asian Para Games 2026: ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೀಟ್ ಸುವರ್ಣ ರಾಜ್ ಅವರು ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಎಫ್54 (F54 Discus Throw) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 44 ವರ್ಷದ ಸುವರ್ಣ 15.66 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎಸೆದರು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸೇರಿಸಿದರು.
ಐದನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಒಲಿದ ಚಿನ್ನ
ಸುವರ್ಣ ತನ್ನ ಆರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ 15 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆದರು. ಐದನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ನ ಶಹ್ಲಾ ಹಡಿಡಿ 15.45 ಮೀಟರ್ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.
GOLDEN GLORY FOR SUVARNA RAJ! 🇮🇳🥇🔥 India’s Suvarna Raj conquers the podium with a GOLD MEDAL in the Women’s Discus Throw F54 Final! 🇮🇳🏆 With a remarkable throw of 15.66 metres, Suvarna delivers a golden performance and brings immense pride to the nation. 💪✨ She concludes her #AsianParaGames2026 campaign on a high, with GOLD shining around her neck! 🥇🇮🇳 Congratulations, Suvarna Raj! 👏🔥 #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026 #ParaAthletics #TeamIndia #GoldMedal— SAI Media (@Media_SAI) October 22, 2026
ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಥಿ ಎನ್ಗೋಕ್ ಥುಯ್ ನ್ಗುಯೆನ್ 14.65 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸುವರ್ಣ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಶಹ್ಲಾ ನಡುವೆ ಕೇವಲ 21 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತರವಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸುವರ್ಣ ರಾಜ್ ಹಿಂದಿನ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಡಿದ್ದಾರೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು F54/F55 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 15.39 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದು ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ್ದರು.
ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ
ಸುವರ್ಣ 2017ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೂರು ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು F54 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋನಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
FIRST GOLD MEDAL OF THE DAY!!!! 🥇 SUVARNA IS ASIAN PARA GAMES CHAMPION! India’s Suvarna Raj wins Gold Medal in Women’s Discus Throw F64 Finals with best throw of 15.66m 15TH GOLD MEDAL AGAYA HAIIII!!! 🔥 https://t.co/SyxCj4graO— The Khel India (@TheKhelIndia) October 22, 2026
ಹಿಂದಿನ ಪದಕಗಳು
ಚಿನ್ನದ ಪದಕವು ಅವರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇದೆ ವರ್ಷ ದುಬೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದ 17ನೇ ಫಾಝಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ F54/55 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಶಾಟ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದರು. 2015ರಲ್ಲಿ ಯುವಜನ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಸುವರ್ಣ ರಾಜ್ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರೆ, ಸ್ವಾತಿ ಚೌಧರಿ ಬೆಳ್ಳಿ, ಮನೀಷಾ ರಾಮದಾಸ್-ಪ್ರಮೋದ್ ಭಗತ್ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ನಗರ-ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತುಳಸಿಮತಿ ಮುರುಗೇಶನ್ ಮತ್ತು ನಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೋಡಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಪದಕದ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 66ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 15 ಚಿನ್ನ, 22 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 29 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಭಾರತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
STORY | Suvarna Raj wins women's F54 discus throw gold at Asian Para Games India's Suvarna Raj won the gold medal in the women's F54 discus throw event at the Asian Para Games with a best effort of 15.66m on Thursday. Suvarna delivered a consistent performance, recording four throws beyond the 15-metre mark in her six attempts. She produced her gold-medal-winning effort in the fifth attempt to finish on top of the podium. READ: https://t.co/5wNpyWCtb0— Press Trust of India (@PTI_News) October 22, 2026
F54 ವರ್ಗ ಎಂದರೇನು?
F54 ವಿಭಾಗವು ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಅಂಗಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಆಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಿಶೇಷ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ (throwing chair) ಕುಳಿತು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
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