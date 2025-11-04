ETV Bharat / sports

ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪತ್ನಿ! ​

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಪತ್ನಿ ದೇವಿಶಾ, ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ​​

ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ದೇವಿಶಾ
ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ದೇವಿಶಾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 4, 2025 at 11:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಾಪು (ಉಡುಪಿ): ಭಾರತ T20 ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಸದ್ಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು 5 ಪಂದ್ಯಗಳ T20 ಸರಣಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸೂರ್ಯ ಪತ್ನಿ ದೇವಿಶಾ ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ಕಾಪು ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಸಹಿತ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯ ದರುಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೇವಳದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂತ್ರಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವಿಯ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ದೇವಿಶಾ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಮುಂದಿರುವ ಗರುಡ ಕಂಬವನ್ನು ಸೇವೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ದಂಪತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮಾದವ ಆರ್. ಪಾಲನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಘಂಟಾನಾದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯೋಗೀಶ್ ವಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ದೇವಿಶಾ
ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ದೇವಿಶಾ (ETV Bharat)

ದೇವಿಶಾ ಕಾಪು ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್​ರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಪುವಿನ‌ ಅಳಿಯ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಈ ಮೊದಲು ಕಾಪು ಮಾರಿಗುಡಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಪುಮಾರಿಗುಡಿಗೆ ದಂಪತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬರುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ದೇವಿಶಾ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಅಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಮಾರಿಗುಡಿಯ ವೈಭವ, ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯ ಕಂಡು ಪುಳಕಿತರಾದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕಾಪು ಮಾರಿಗುಡಿ ನವೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ.

IND vs AUS ಟಿ20 ಸರಣಿ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಗಾಹುತಿ ಆಗಿದ್ದರೇ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್​ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 5 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 1-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸರಣಿ ಸಮಬಲವಾಗಿದೆ.

ಈತ್ತಂಡಗಳು ಇನ್ನು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಗುರುವಾರ ಓವಲ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಐದನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಗಾಬಾದಲ್ಲಿ ನ.8 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಗೆದ್ದು ತವರಿಗೆ ಮರಳಲು ಸೂರ್ಯ ಪಡೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.

ಸೂರ್ಯ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​ ಇದೀಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ 39 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 24 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ದೇವಿಶಾ
ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ದೇವಿಶಾ (ETV Bharat)

ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ 32 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 26 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು 1 ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಣದೆ ರದ್ದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ ಬಂಪರ್​ ಗಿಫ್ಟ್​!

TAGGED:

SURYAKUMAR YADAV
DEVISHA SHETTY
KAPU MARIAMMA TEMPLE
SURYAKUMAR YADAV WIFE
KAPU MARIAMMA TEMPLE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

1973 ರಿಂದ 2025ರ ವರೆಗೆ..! ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳಿವು

29 ಕಿಮೋಥೆರಪಿ, 3 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರಕ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಗೆದ್ದ 83ರ ಅಜ್ಜಿ

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ SUVಯ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್​ ರಿಲೀಸ್​: ಕುದುರೆಗಳ ಜೊತೆ ನ್ಯೂ ಲುಕ್​ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಪಿಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್​ ಸೀಟ್​ 85% ರಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೇ ಮೀಸಲು: ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.