ಅಚ್ಚರಿ!; ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ MI ಪೇಜ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯರನ್ನು "Unfollow" ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯ!!
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Published : June 8, 2026 at 1:31 PM IST|
Updated : June 8, 2026 at 1:41 PM IST
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಟಿ20 ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದಲೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಂಡದಿಂದಲೂ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಂದ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೆ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಬಹುದು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಲಾರಂಭಿಸಿವೆ.
ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಭಾರಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅವರು ಕೇವಲ 270 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿಯೂ ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸಹ ತಮ್ಮ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Suryakumar Yadav removed Mumbai Indians and Mumbai from his bio. He unfollowed Mumbai Indians. MI unfollowed him. He deleted all MI related pics and videos from his insta id. He changed his pfp too.— SKY n Supla Shot (@sky_63_mr_t20i) June 7, 2026
What's cooking? pic.twitter.com/PL6ErA6tDc
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಖಾತೆಯಿಂದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅದು ಸಹ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಧೋನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಸೂರ್ಯ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಎಸ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ್!: ಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಂಎಸ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕನನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕನನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೈಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿದಂತೆ, ಸೂರ್ಯ ಅವರಿಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನ ನಂತರ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವುದು ಆಯ್ಕೆದಾರರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮತ್ತು ಬುಮ್ರಾ ಅವರು ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಗಮನಸೆಳೆದರು. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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