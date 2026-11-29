ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಇದು... ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡ ಸೂರ್ಯ
ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 29, 2026 at 8:34 PM IST
Suryakumar Yadav: ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ 7 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಲೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡ 26 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಟೂರ್ನಿ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ ನಂತರ, ಇದೀಗ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋವುಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಇವು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲಲು ನೆರವಾದ ನಂತರ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಜೊತೆಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
🚨 SURYAKUMAR YADAV OPENS UP ON BEING DROPPED FROM TEAM INDIA suryakumar yadav says it is painful to be away from the indian team. he played for india for 5 years continuously and then suddenly he did not. he captained india to a second straight world cup title before being dropped. now he says he does not think anything went wrong with his batting. he has played the same way for 5 years and the last 8 to 10 weeks of heavy batting practice is showing on the field. he has scored 2 fifties in smat so far. he named super league, vijay hazare, and ranji trophy second phase as three tournaments before ipl to build a bigger case. he says ipl is quite far away and for now he is focusing on super league.— Mukesh Yadav (@xmukeshji97) November 29, 2026
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ ನಂತರ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವುದು ನೋವು ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಹೀಗೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನ ಆಚೆಗೂ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣವೊಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದಂತಹ ಟೂರ್ನಿಗಳಿವೆ."
"ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಇದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈಗಾಗಿ ಆಡಲಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಲೂ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ 8-10 ವಾರಗಳಿಂದ ನಾನು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಈಗ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಪಡುತ್ತೀರೋ, ಅದೃಷ್ಟವೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.