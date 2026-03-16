ಹಣೆ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ; ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹೀಗೆಳಿದ್ದೇಕೆ?
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಏಕೆ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 16, 2026 at 8:00 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿರುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ (ಕೇವಲ 37 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ) ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೇವಲ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿ20 ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಬಿಸಿಸಿಐನ 'ನಮನ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾಗ, ಸೂರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡದಿರಲು ಮತ್ತು ಟಿ20ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸೂರ್ಯ, "ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ. ನಾನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಗುತ್ತ ಉತ್ತರಿಸದ ಅವರು, ನಾನು ಈಗ ಚುಟುಕು ಮಾದರಿಯ 'ಮಾಸ್ಟರ್' ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದನ್ನೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ."
"ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹಣೆಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತದೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾನು ಮೊದಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ರೆಡ್-ಬಾಲ್ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನಾನು ಮುಂಬೈಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೆಡ್-ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾನು ಕ್ರಮೇಣ ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಂತೆ, ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾನು T20 ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ.
ನಾನು ಏಕದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಲವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ನನಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ ನಾನು 2010 ರಿಂದ 2020 ರವರೆಗೆ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ?" ಎಂದು ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
"ODI ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಬೇಗ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಡಬೇಕು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಂತೆ. ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು T20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ODI ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ವರೂಪ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಾನು 2023ರ ODI ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅಗಾಧ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ತಂಡಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ," ಎಂದು ಸೂರ್ಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
