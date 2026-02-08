ETV Bharat / sports

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್! ​

ಯುಎಸ್​ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ​

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 8, 2026 at 10:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

T20 Wolrd Cup 2026: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ 3ನೇ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ, ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಸುಳಿಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 84 ರನ್‌ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಆಡಿ "ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್​ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್​" ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ದಂತಕಥೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಸೂರ್ಯ: ತಮ್ಮ 105ನೇ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 17ನೇ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 125 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 16 ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಿಗ್ಗಜ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಈಗ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ವೀರ್ ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ (22) ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ (19) ಅವರ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಕೊಹ್ಲಿ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯರ ಆಟಗಾರ ಪಡೆದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿ20ಐ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು "ಪ್ಲೇಯರ್​ ಆಫ್​ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್"​ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯರು

17 ಬಾರಿ - ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (105 T20I)

16 - ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (125)

14 - ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (159)

8 - ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (88)

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು "ಪ್ಲೇಯರ್​ ಆಫ್​ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್"​ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯರು

8 ಬಾರಿ - ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (35 ಪಂದ್ಯ)

4 - ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (19 ಪಂದ್ಯ) *

3 - ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ (31 ಪಂದ್ಯ)

3 - ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ (24 ಪಂದ್ಯ)

3 - ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (47 ಪಂದ್ಯ)

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್​: ಯುಎಸ್ಎ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿತು. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ 2024 ರಿಂದ 2026ರ ವರೆಗೆ ಸತತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಅಜೇಯವಾಗಿ 9 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ತಂಡಗಳು

9 - ಭಾರತ (2024-26) *

8 - ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (2024)

8 - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (2022-24)

7 - ಭಾರತ (2012-14)

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​ (84) ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು 30ರ ಗಡಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 161 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಯುಎಸ್​ಎ ತಂಡ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿತಾದರೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 132 ರನ್​ಗಳಿಸಿ 29 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೆದ್ದ ಭಾರತ; ಹೋರಾಡಿ ಸೋತ ಯುಎಸ್​ಎ ​

TAGGED:

IND VS USA
SURYAKUMAR YADAV
VIRAT KOHLI
IND VS USA RECORDS
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.