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ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಲಿದ ಚಿನ್ನ; ಅಥ್ಲೆಟ್ ​ಆಗಿದ್ದ ಕಮಲ್​ಜೀತ್ ​ಶೂಟರ್​ ಆಗಿದ್ದೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ನಗೋಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಕಮಲ್​ಜಿತ್​ ಮತ್ತು ಸುರುಚಿ
ಕಮಲ್​ಜಿತ್​ ಮತ್ತು ಸುರುಚಿ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2026 at 10:54 AM IST

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Updated : September 25, 2026 at 11:45 AM IST

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ನಗೋಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜಪಾನ್‌ನ ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಮಿಶ್ರ 10 ಮೀ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸುರುಚಿ ಮತ್ತು ಕಮಲ್‌ಜೀತ್ ಜೋಡಿ 484.6 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಈ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಶೂಟರ್‌ಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಐದು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು.

ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ

ಈ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೆ ಎರಡು ಚಿನ್ನ, ಎಂಟು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ 19 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೋಡಿ ಸುರುಚಿ ಮತ್ತು ಕಮಲ್‌ಜೀತ್ ಬೆಳ್ಳಿ ವಿಜೇತ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಕ್ಕಿಂತ 6.6 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಮುಂದಿದ್ದರು. ಭಾರತ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ 484.6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ 478.0 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇರಾನ್ 415.8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿತು.

ಕಮಲ್‌ಜೀತ್ ಮತ್ತು ಸುರುಚಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳು

ಭಾರತ - 484.6 (ಚಿನ್ನ)

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ - 478.0 (ಬೆಳ್ಳಿ)

ಇರಾನ್ - 415.8 (ಕಂಚು)

ಏಷ್ಯನ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತ: ಶೂಟಿಂಗ್​ನ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಭಾರತ 484.6 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ 478.0 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ, ಇರಾನ್ 415.8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿತು. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ 349.4 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತ 484.6 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಏಷ್ಯನ್ ದಾಖಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 481.3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಏಷ್ಯನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕಮಲ್ಜೀತ್-ಸುರುಚಿ ಜೋಡಿ ಮುರಿದ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ: ಕಮಲ್‌ಜಿತ್ ಮತ್ತು ಸುರುಚಿ ಫೈನಲ್​ಗೂ ಮೊದಲು ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟು 587-29x ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯನ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.

ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಇರಾನ್ 584-17x ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ 582-23x ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ 580-30x ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು. ಅಗ್ರ ನಾಲ್ಕು ಜೋಡಿಗಳು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವು. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದವು.

ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾದ ಕಮಲ್‌ಜೀತ್

ಕಮಲ್‌ಜೀತ್ ಹರಿಯಾಣದ ರೇವಾರಿಯ ಸುಲ್ಖಾ ಗ್ರಾಮದವರಾಗಿದ್ದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ ಇಂದು ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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Last Updated : September 25, 2026 at 11:45 AM IST

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