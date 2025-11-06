ETV Bharat / sports

ಸುರೇಶ್​ ರೈನಾ, ಶಿಖರ್​ ಧವನ್​ಗೆ ಸೇರಿದ ₹11 ಕೋಟಿಯ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಇ.ಡಿ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಸುರೇಶ್​ ರೈನಾ ಮತ್ತು ಶಿಖರ್​ ಧವನ್​
ಸುರೇಶ್​ ರೈನಾ ಮತ್ತು ಶಿಖರ್​ ಧವನ್​ (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 6, 2025 at 5:41 PM IST

2 Min Read
Suresh Raina, Shikhar Dhawan: ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ.) ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟು 11.14 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್‌ಎಕ್ಸ್ ಬೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಖರ್ ಧವನ್‌ಗೆ ಇ.ಡಿ. ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ. ವಂಚನೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ. ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೈಟ್ 1xBet ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಧವನ್​ಗೆ ಸೇರಿದ 4.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈನಾ ಅವರ 6.64 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (PMLA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು 1xBet ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಇ.ಡಿ. ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಇ.ಡಿ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ, ಸೋನು ಸೂದ್, ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ, ಮಿಮಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಹಜ್ರಾ ಅವರನ್ನೂ ಸಹ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್​ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗಣನಿಯವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

1xBet, FairPlay, Parimatch ಮತ್ತು Lotus365 ನಂತಹ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ 1xBet ಮತ್ತು 1xBet ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್‌ಗಳಂತಹ ಗುಪ್ತನಾಮಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ. ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ QR ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಅದು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. 1xBet, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬುಕ್‌ಮೇಕರ್ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾವಿರಾರು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 70 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಧವನ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. 2010ರಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಧವನ್, 14 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 167 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 17 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 39 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 6793 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಖರ್​ ಧವನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: 2013ರಲ್ಲಿ ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಧವನ್, 2018ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದರು. 34 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 2315 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 5 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಧವನ್, 68 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 27.92 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1759 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 11 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸುರೇಶ್​ ರೈನಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: 2005ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ​ ರೈನಾ, 18 ಟೆಸ್ಟ್​, 226 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 78 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ 7988 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 7 ಶತಕ, 48 ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

