ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಶಮಿಗೆ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್​! ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊರ್ಟ್​ನಿಂದ ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ!!

ತಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಶಮಿ ಪತ್ನಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತೆ ಕೋಟಿ ಶಮಿಗೆ ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ​

ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಶಮಿ
ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಶಮಿ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 19, 2026 at 11:02 AM IST

Mohammad Shami: ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಾಂಶ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಸಿನ್ ಜಹಾನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಮನೋಜ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜಲ್ ಭುಯಾನ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಶಮಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ, ಜಹಾನ್ ಅರ್ಜಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜಹಾನ್ ಅವರ ಅರ್ಜಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ದೆಹಲಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಸಿನ್ ಜಹಾನ್ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಹೋಗುವುದು ತಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿರುವ ಶಮಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದರೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಹಾನ್​ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಕ್ಕಿಂತ ದೆಹಲಿಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೀವನಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ: ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಶಮಿಗೆ ಹಸಿನ್ ಜಹಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಶಮಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೊತ್ತವನ್ನು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಜಹಾನ್​ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಶಮಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಯಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಶಮಿ ಮತ್ತು ಹಸಿನ್​ ಜಹಾನ್​ 2014ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ಈ ದಂಪತಿಗಳು 2018ರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರ ವಿವಾದವು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ, ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆರೋಪಗಳೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸುತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಶಮಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶಮಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

