ಶಮಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಸಿಕ ₹4 ಲಕ್ಷ ಜೀವನಾಂಶ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ; ಸುಪ್ರೀಂ ಮೊರೆ ಹೋದ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ

ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಶಮಿ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಸದ್ಯ ತನಗೆ ಶಮಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ 4 ಲಕ್ಷ ಜೀವನಾಂಶ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಶಮಿ ಮತ್ತು ಹಸಿನ್​ ಜಹಾನ್​
ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಶಮಿ ಮತ್ತು ಹಸಿನ್​ ಜಹಾನ್​ (ANI)
Published : November 8, 2025 at 11:29 AM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಹಸಿನ್ ಜಹಾನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶಮಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶ ಮೆರೆಗೆ ತನಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಜಹಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಮಿ ತನಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗಳ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ನೀಡಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಸಿನ್​ ಜಹಾನ್​
ಹಸಿನ್​ ಜಹಾನ್​ (IANS)

ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಈ ಮೊತ್ತ ಸಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಶಮಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಶಮಿ ಮತ್ತು ಹಸಿನ್ ಜಹಾನ್ 2014ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು 2015 ರಲ್ಲಿ ದಂತಿಗೆ ಐರಾ ಜನಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 2018 ರಲ್ಲಿ, ಶಮಿ ವಿರುದ್ಧದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಹಸಿನ್ ಜಹಾನ್ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. 2023 ರಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹಸಿನ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 50,000 ರೂ. ಮತ್ತು ಐರಾ ಅವರಿಗೆ ತಲಾ 80,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತು. ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಅವರು ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಕದಾ ತಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಶಮಿ
ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಶಮಿ (IANS)

ಈ ವೇಳೆ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಶಮಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವವರೆಗೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮಗಳಿಗೆ ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹4 ಲಕ್ಷ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ ಹಣ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಜಹಾನ್​ ತನಗಾಗಿ ₹7 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮಗಳಿಗೆ ₹3 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

