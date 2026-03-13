ಪಾಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಕಾವ್ಯ ಮಾರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರೀ ಟೀಕೆ; ತಂಡದ ಖಾತೆ ಅಮಾನತು!!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೀಗ್ನ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಡೆತನದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ಈ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅವರನ್ನು 2,55,000 ಡಾಲರ್ಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿತು. ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಿಂದ ಸಹಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಮಾರಾನ್ ಒಡೆತನದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಖಾತೆ ಅಮಾನತು: ಅಬ್ರಾರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ನ 'ಎಕ್ಸ್' ಖಾತೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. X ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರಯುವಾಗ "ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಅಬ್ರಾರ್ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಡೇನಿಯಲ್ ವೆಟ್ಟೋರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂದೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವು ಆದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಬೇರೊಂದು ತಂಡದ ಪಾಲಾದರು.
ಈ ವೇಳೆ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೇವು. ಮತ್ತು ಆದೀಲ್ ರಶೀದ್ ಅವರಷ್ಟೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟೆವು. ಈ ವೇಳೆ ರಿಷದ್ ಹುಸೇನ್, ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮೂವರು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಬ್ರಾರ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೇವು ಎಂದು ವೆಟ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ದಾಖಲೆ ಹೇಗಿದೆ?: 27 ವರ್ಷದ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ 38 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 52 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 6.67ರ ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅವರು 84 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 109 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿಮೂರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ ಅವರು ಸಹಾ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾರಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಖರೀದಿಸಿದೆ.
ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ತಂಡ: ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮೂಹವಾದ ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳು, ಸಿಇಒ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸೂಪರ್ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿತು.
