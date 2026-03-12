ETV Bharat / sports

ಅಚ್ಚರಿ!.. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೌಲರ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಸನ್​ರೈಸರ್ಸ್​ ತಂಡ!! ​

ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್​ ಒಡೆತನದ ಸನ್​ರೈಸರ್ಸ್​ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೌಲರ್​ ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 12, 2026 at 9:08 PM IST

2 Min Read
ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ನ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸನ್​ರೈಸರ್ಸ್​ ಲೀಡ್ಸ್​ ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದ ಮಾಡಿದೆ. ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ತಂಡವು ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಒಡೆತನದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಘಟಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಡೇನಿಯಲ್ ವೆಟ್ಟೋರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಟೈರ್ 2 ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಸೆಟ್‌ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ತಂಡವು ಟ್ರೆಂಟ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಪೈಪೋಟಿಗಿಳಿದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸನ್​ರೈಸರ್ಸ್​ £190,000 (ಸುಮಾರು INR 2.34 ಕೋಟಿ) ಖರೀದಿಸಿತು.

27 ವರ್ಷದ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ 46 ಟೆಸ್ಟ್, 28 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 52 ಟಿ20ಐ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಐಪಿಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗದಂತೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಅಲ್ಲದೇ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ಮೇಜರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ (MLC) ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ (PCB) ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ತಂಡ: ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮೂಹವಾದ ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳು, ಸಿಇಒ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸೂಪರ್‌ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸನ್​ರೈಸರ್ಸ್​ ಗ್ರೂಪ್​ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ನಲ್ಲಿನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು.

ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ: ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆ. "ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಟು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ, ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಇಸಿಬಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟಿ20 ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ಧ ಭಾರತದ ನಿಯಮವನ್ನು ಅವರು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

