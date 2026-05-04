ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸುನಿಲ್​ ನರೈನ್​; ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಪ್ಲೇಯರ್!!

ಭಾನುವಾರ ಉಪ್ಪಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸನ್​ ರೈಸರ್ಸ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್​ ನರೈನ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ​

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 4, 2026 at 11:48 AM IST

ಭಾನುವಾರ ಉಪ್ಪಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ನರೈನ್ ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.

15 ಓವರ್‌ಗಳ ನಂತರ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ 139-5 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಸಲೀಲ್ ಅರೋರಾ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ತಂಡವು ಸುಲಭವಾಗಿ 200+ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮುಂದಿನ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ನರೈನ್​ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಲೆಕೆಳ ಮಾಡಿದರು. 16ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆದ ನರೈನ್, ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸಲೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಅದೇ ಓವರ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಇಶಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು.

ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ: ಇದರೊಂದಿಗೆ ನರೈನ್​ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 200 ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ ಸೇರಿದರು. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ 200+ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಮೂರನೇ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ (228) ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ (215) ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ನರೈನ್ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಬೌಲರ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 200 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಡ್ವೇನ್ ಬ್ರಾವೋ 183 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಎರಡನೇ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ (ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್) ಪರ 200 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಬೌಲರ್ ನರೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರ 2 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಚಾಹಲ್ (ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಆರ್‌ಸಿಬಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ) ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ (ಪುಣೆ, ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್, ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ಬಹು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಆಡುವಾಗ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನರೈನ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪರ ಮಾತ್ರ ಆಡಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ನರೈನ್ 2012 ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನರೈನ್ ಇದುವರೆಗೆ 196 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 201 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ 5/19 ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಒಮ್ಮೆ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಏಳು ಬಾರಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನ 19 ಸೀಸನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವಾದರೂ ಆಡಿರುವ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೀಷ್ ಕಳೆದ 18 ಸೀಸನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೀಷ್‌ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಕೂಡ 18 ಸೀಸನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದರೆ, ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಟಗಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ.

