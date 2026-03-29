ಐಪಿಎಲ್​ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು; ಗವಾಸ್ಕರ್!!

ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್​ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತಹ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸುನಿಲ್​ ಗವಾಸ್ಕರ್​ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುನಿಲ್​ ಗವಾಸ್ಕರ್
ಸುನಿಲ್​ ಗವಾಸ್ಕರ್ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 29, 2026 at 3:49 PM IST

Updated : March 29, 2026 at 4:32 PM IST

ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಿಷೇಧ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲವಾರು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ, ಅದು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್ 2026ಗಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಅವರನ್ನು ₹2 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಡಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಡಕೆಟ್ ತಮ್ಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ನಡೆ ತಂಡದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳು ತಂಡದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾವುದೇ ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲದೇ ಆಟಗಾರರು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಮಂಡಳಿಯು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕಠಿಣ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಐಪಿಎಲ್​ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?: ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ಎರಡು ಋತುಗಳಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಟಗಾರನ ಗಾಯ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಗಳು ಮಾನ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವರು ಈ ನಿಯಮದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್​ ಅವರನ್ನು ₹6.25 ಕೋಟಿ (₹6.25 ಕೋಟಿ) ಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ನಿಷೇಧವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Last Updated : March 29, 2026 at 4:32 PM IST

