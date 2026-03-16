ನೀವು ಪಾಕ್​ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಹಣ ಬಂದೂಕುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ; ಗವಾಸ್ಕರ್​​ ಕಿಡಿ

ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಸನ್​ರೈಸರ್ಸ್​ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸುನಿಲ್​ ಗವಾಸ್ಕರ್​ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಸುನಿಲ್​ ಗವಾಸ್ಕರ್
ಸುನಿಲ್​ ಗವಾಸ್ಕರ್
Published : March 16, 2026 at 6:29 PM IST

ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್​ ಒಡೆತನದ ಸನ್​ರೈಸರ್ಸ್​ ಲೀಡ್ಸ್​ ತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅನ್ನು 1,90,000 ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ (ಸುಮಾರು 2.34 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಖರೀದಿಸಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾವ್ಯ ಮಾರಾನ್​ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದವು. ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ದಂತಕಥೆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಸುನಿಲ್​ ಗವಾಸ್ಕರ್​ ಸಹ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಭಾರತೀಯ ಒಡೆತನದ ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ನವೆಂಬರ್ 2008 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಐಪಿಎಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೇ ಸಂಭಾವನೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಭಾಗವಾದರೂ ಆ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆ ಹಣದಿಂದ ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಶುಲ್ಕವು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರ ಜೀವಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬೇಕು,"

"ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರ ಡೇನಿಯಲ್ ವೆಟ್ಟೋರಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನವರು, ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಾಲೀಕರು ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವೇ?" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ನ ಈ ಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೇಪ್‌ನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಜನರು ಬಾರದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗವಾಸ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಸಿಸಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ರು ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೂ ಬಿಸಿಸಿಐಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ಗೆ ಸೇರಿದ ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್​ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

