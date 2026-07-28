ಕಳಪೆ ಪೀಲ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು: ಗವಾಸ್ಕರ್ ಆಕ್ರೋಶ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಂತಕಥೆ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 28, 2026 at 5:44 PM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಂತಕಥೆ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಕಳಪೆ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದುರ್ಬಲ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇಂತಹ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐರ್ಲೆಂಡ್ , ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅತ್ಯಂತ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಒಟ್ಟು 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತು ಕೇವಲ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ T20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಹತ್ತು ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಈ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಪೀಲ್ಡರ್ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲವೇ?: ಟಿ. ದಿಲೀಪ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಂಡದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಸಹ-ತರಬೇತುದಾರ ರಯಾನ್ ಟೆನ್ ಡೋಸ್ಚೇಟ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವರದಿಗಳು ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷವು ಆಟಗಾರರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಧಾರಣ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ: "ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಕಳಪೆ ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಇಂತಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ" ಎಂದು ಗವಾಸ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗವಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪೀಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ.
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ಭಾರತ ತಂಡ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಭಾರಿ ನಿರಾಸೆಗೆ ದೂಡಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.