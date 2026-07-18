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ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್​ನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಗ್ಬಿ ವರೆಗೆ: ಬಡತನವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಕನಸಿನ ಶಿಖರವೇರಿದ ಛಲಂದಕ!!

13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಡ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಇಂದು ರಗ್ಬಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ರಗ್ಬಿ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಬಜರಂಗಿ
ರಗ್ಬಿ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಬಜರಂಗಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 18, 2026 at 12:59 PM IST

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13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಬಾಲಕ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಗ್ಬಿ ಆಟಗಾರನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಊಹಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಬದುಕಿನ ಕಷ್ಟಗಳು, ಕಡು ಬಡತನ, ಊಟವಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಆತ ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಗ್ಬಿ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

ಬಡತನ ಅವನ ಕನಸಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಅವೇ ಅವನನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದವು. ಹಿಂದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಆ ಹುಡುಗ ಇಂದು ರಗ್ಬಿ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಯಾರು? ಅವನ ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಪಯಣ ಹೇಗಿತ್ತು? ಯಾವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಆತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ? ಈ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ರಗ್ಬಿ ಆಟಗಾರ ಬಜರಂಗಿ
ರಗ್ಬಿ ಆಟಗಾರ ಬಜರಂಗಿ (ETV Bharat)

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಗಚಿಬೌಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜೂನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲಕರ ರಗ್ಬಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರು. ರೋಮಾಂಚಕ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು 37-05 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಜರಂಗಿ ಕುಮಾರ್​ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಬಜರಂಗಿ ಅವರ ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಸುಲಭದ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಾಹಿಸಿಮಯವಾಗಿದೆ.

ಬಜರಂಗಿ ಹಿನ್ನಲೆ: ನಳಂದದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಬಜರಂಗಿ ಕುಮಾರ್, ನಾಲ್ವರು ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಅವರ ವಿಧಿಯ ಆಟಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿಯ ಬೇಕಿದ್ದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟೀ ಕಪ್​ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಗಲಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ. ಮನೆಯ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದ ತಂದೆ ಮಿಶ್ರಿ ಚೌರಾಸಿಯಾ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಹಠಾತ್ತನೆ ನಿಧನರಾದರು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಜರಂಗಿ ಹೆಗಲೇರಿದವು.

ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್​ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಜರಂಗಿ
ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್​ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಜರಂಗಿ (ETV Bharat)

ಬಡತನ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಆತನ ಮನಸ್ಸು ರಗ್ಬಿ ಕ್ರೀಡೆಯತ್ತ ಸೆಳೆಯಿತು. ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಜೊತೆಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಗ್ಬಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಜರಂಗಿ ಮನಸ್ಸು ರಗ್ಬಿಯತ್ತ ಸೆಳೆಯಿತು. ನಂತರ ತಾನು ರಗ್ಬಿ ಆಟಗಾರನಾಗಬೇಕೆಂದು ಅಂದೇ ಪಣತೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲದೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಬಜರಂಗಿಗೆ ಓವಲ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಗ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ ತೊಡಗಿದರು. ನಂತರ 2021ರಲ್ಲಿ ರಗ್ಬಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ನವೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ , ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ರಗ್ಬಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

ರಗ್ಬಿ ಆಟಗಾರ ಬಜರಂಗಿ
ರಗ್ಬಿ ಆಟಗಾರ ಬಜರಂಗಿ (ETV Bharat)

ನಂತರ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ನವಾಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿರಿಯರ ರಗ್ಬಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಜೂನ್ 4, 2026 ರಂದು, ಅವರು ನವಾಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಜೂನಿಯರ್ ರಗ್ಬಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ಇದೀಗ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ರಗ್ಬಿ 7s ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಪರ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರುದ್ಧ ತಂಡವನ್ನು 38-5 ಅಂತರದ ಅದ್ಭುತ ಜಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಅವರು 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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