ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊಸ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಶುಭದೀಪ್ ಘೋಷ್ ನೇಮಕ!!
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಶುಭದೀಪ್ ಘೋಷ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊಸ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.
Published : August 3, 2026 at 5:28 PM IST
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಶುಭದೀಪ್ ಘೋಷ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊಸ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ರಯಾನ್ ಟೆನ್ ಡೋಸ್ಚೇಟ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಟಿ. ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಒಪ್ಪಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಶುಭದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಶುಭದೀಪ್ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
57 ವರ್ಷದ ಶುಭದೀಪ್ ಘೋಷ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತರಲ್ಲ. ಅವರು ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೇಸ್ಗಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಟಗಾರಗಿಂತಲೂ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 17 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 316 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 307 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
A proud moment for Assam Cricket! 👏🏻— Assam Cricket Association (@assamcric) August 3, 2026
The Assam Cricket Association extends its heartiest congratulations to Subhadeep Ghosh on his appointment as the Fielding Coach of the Indian Senior Men's Cricket Team.
A former Assam and Railways cricketer, Subhadeep has also served as the… pic.twitter.com/hGiWtOtlQq
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ, ಶುಭದೀಪ್ ಘೋಷ್ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಟಿ ದಿಲೀಪ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್!!
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಟಿ. ದಿಲೀಪ್ ಸೋಮವಾರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿದಾಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಖುಷಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು ಗೌರವದ ಸಂಗತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ, ತರಬೇತುದಾರ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ ನೆನಪುಗಳು ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, "ತಂಡದ ನೆನಪುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವುಗಳು (2024 ಮತ್ತು 2026), ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವು (2025), ಎರಡು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆಲುವುಗಳು (2023 ಮತ್ತು 2025), ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ (2023) ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ"
Subhadeep Ghosh has been confirmed as India's new fielding coach.— Cricbuzz (@cricbuzz) August 2, 2026
Ghosh represented both Assam and Railways during his playing career and later served as Assam coach.
His first assignment will be India's Test tour of Sri Lanka.#SLvsIND pic.twitter.com/LWwJEggwyI
"ಐದು ವರ್ಷಗಳ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪದಗಳೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊದಲು ಈ ಸೆಟಪ್ಗೆ ಸೇರಿದಾಗ, ನನ್ನ ಗುರಿ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಈ ತಂಡದ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ." ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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