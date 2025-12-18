ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮಗನಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಿತು ಅದೃಷ್ಟ; ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಬಂದ ಬಡ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ನ ಕಥೆಯಿದು!
ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಖರೀದಿಸಿರುವ ವಿಶಾಲ್ ನಿಶಾದ್ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಅವರು ಪಟ್ಟಿರುವ ಕಷ್ಟದ ಕಥೆ ಇದು.
Published : December 18, 2025 at 5:52 PM IST
ಪ್ರತಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬದುಕು ಬದಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೆಲ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಅರಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಇಂದು ಐಪಿಎಲ್ ದ್ವಾರ ತೆರೆದಿದೆ. ಗೋರಖ್ಪುರದ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವಿಶಾಲ್ ನಿಶಾದ್ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೂಲ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ವಿಶಾಲ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಾರಣ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಸುಲಭದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಡತನದ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಈ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ನ ಪ್ರಯಾಣವು ಯಾವುದೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಥೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.
ವಿಶಾಲ್ ನಿಶಾದ್ ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋರಖ್ಪುರದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖೋರಾಬಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಂಗಲ್ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ತಂದೆ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಶಾದ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಸುನೀತಾ ಗೃಹಿಣಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನಿಗಾಗಿ ತಂದೆ ಉಮೇಶ್ ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ ಇಂದು ವಿಶಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ.
ಮಗನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಉಮೇಶ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ವ್ಯಾಮೋಹ ಹೊಂದಿದ್ದ ವಿಶಾಲ್ ನನಗೆ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ಮತ್ತು ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಲು ಐಪಿಎಲ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ನೀಡಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಅವರ ತರಬೇತುದಾರರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ರಹಿತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಂದೆ ಉಮೇಶ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಕೋಚ್: ವಿಶಾಲ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇವರಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ತರಬೇತು ದಾರ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಿಂಗ್, ವಿಶಾಲ್ಗೆ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಶಾಲೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವಿಶಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಾಜಿ ಅಂಡರ್-19 ಆಟಗಾರ ಕೋಚ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಿಂಗ್, ನಂತರ ವಿಶಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಉನ್ನತ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಕಾನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಕಾನ್ಪುರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ವಿಶಾಲ್ ಯುಪಿ ಟಿ20 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಭಾಗವಾದರು.
ವಿಶಾಲ್ ಮನೆಗೆ ಕಿರಿಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣಂದಿರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ವಿಶಾಲ್ ಉತ್ತಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಅವನನ್ನು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ, ತರಬೇತುದಾರ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವನನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನು ಆಟವಾಡಲು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇಂದು, ವಿಶಾಲ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಗೋರಖ್ಪುರದ ಹೆಸರನ್ನೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಂದೆ ಉಮೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಿಕ ತಾಯಿ ಸುನೀತಾ ದೇವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಗನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶವುಳ್ಳ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ ಬಡತನದ ನಡುವೆಯೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಯುಪಿ ಟಿ - 20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ತರಬೇತುದಾರ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಶಾಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುಪಿ ಟಿ-20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಗೋರಖ್ಪುರ ಲಯನ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ಅವರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶಾಲ್ ಅವರ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಐಪಿಎಲ್ ತಜ್ಞರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಶಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 9,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶಾಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
