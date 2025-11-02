ಹುಡುಗರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಲೇ ಇಂದು ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್: ಪಂಜಾಬ್ ಪುತ್ರಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣ
ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬದುಕಿನ ಕುರಿತಾದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 2, 2025 at 9:24 AM IST
ಮೋಗಾ (ಪಂಜಾಬ್): ಸಿಖ್ಖರ ನಾಡಿನ ಸುಪುತ್ರಿ ಇಂದು ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ನ ಮೋಗಾ ಪಟ್ಟಣವು ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೆಳೆದುಬಂದ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು? ಅವರು ನಡೆದುಬಂದ ಹಾದಿಯ ಕುರಿತಾದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಮಾಂಚಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೇರಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. 7 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ನಾಯಕಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದರು. 88 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 89 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಹರ್ಮನ್ ಹುಡುಗರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿ: ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ತರಬೇತುದಾರ ಪ್ರದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ, 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣವೊಂದರಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಇಂದು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಇಡೀ ದೇಶ ಮತ್ತು ಮೋಗಾಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಹರ್ಮನ್ ಹುಡುಗರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಹರ್ಮನ್, ಯಾವುದೇ ಸವಾಲಿಗೂ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಜಯಿಸಿ ಕಪ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹರ್ಮನ್: ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಊರಿನವರಾದ ಶಂಶೇರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಹರ್ಮನ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅವರು ಆರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ನಂತರ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದ ಏಕೈಕ ಹುಡುಗಿ ಹರ್ಮನ್. ಆಗಲೇ ಹುಡುಗರೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದ್ದ ಅವರು, ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ'' ಎಂದರು.
''ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಗೆಲುವಿನ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ 338 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿ ಗೆದ್ದಿತು. ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ'' ಎಂದು ಶಂಶೇರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
30-35 ಹುಡುಗರೊಂದಿಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಹುಡುಗಿ ಹರ್ಮನ್: ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಗವರ್ಧನ್ ಪೊಪ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಹರ್ಮನ್ ತಂದೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಟವಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಹರ್ಮನ್ ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಅವರೂ ಕೂಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
''ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಅನೇಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿದ್ದವು. ಜನರು ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರದವರೆಗೆ ಹೊರಬಂದು ಆಟವಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 30 ರಿಂದ 35 ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್ ಒಬ್ಬಳೇ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹರ್ಮನ್ ತಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಡಲು ಕಳಿಸಲು ಹಿಂಜರಿದರು. ಆದರೆ ಹರ್ಮನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಟವಾಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಟೀಕೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಆಟದಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು, ಅದೇ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವು ಅವರನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಪೊಪ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೋಗಾದಿಂದ ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪಯಣ: ಮಾರ್ಚ್ 8, 1989ರಂದು ಮೋಗಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರು ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಇಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರವೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಹರ್ಮಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಭುಲ್ಲರ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಸತ್ವಿಂದರ್ ಕೌರ್.
ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಹೆಮ್ಜಿತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೋಗಾದ ಗುರುನಾನಕ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಶಾಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋಚ್ ಕಮಲ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸೋಧಿ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು.
2014ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಹರ್ಮನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ: ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಮೊಗಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು, ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುವ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಕೂಡ ಮಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿತು.
ಸದ್ಯ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯೊಬ್ಬರು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಹೋದರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಮನ್ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಅವರು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳು:
ಚೊಚ್ಚಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ: 2009
ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯಗಳು: 130 ಏಕದಿನ, 161 ಟಿ20ಐ ಮತ್ತು 5 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು
ಗಳಿಸಿದ ರನ್: ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3410, ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 3204 ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 131 ರನ್
ಸ್ಮರಣೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 2017ರ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 171 ರನ್
ನಾಯಕತ್ವದ ದಾಖಲೆ:
2020ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು
2022ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದರು
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು: ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (2017)
